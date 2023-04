Un grand-père qui a transmis l’herpès à sa petite-fille écope de 3 ans

Un grand-père qui a transmis l’herpès à sa petite-fille de 6 ans lors d’une agression sexuelle pendant qu’il la gardait a écopé ce matin de 3 ans de pénitencier, sous le regard de ses proches toujours déchirés par la situation.

« Tu m’as volé mon père, ma vie, tu as brisé la confiance qu’on avait envers toi », a lancé en pleurs la mère de la victime et fille de l’accusé, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Déchirée entre sa vision d’un père qu’elle « aime tant » et du « monstre » qui a abusé de sa fille, la femme dont l’identité est protégée par le tribunal n’a pas pu retenir ses larmes en parlant des conséquences de l’agression sexuelle que son enfant a vécues il y a un an.

À l’époque, l’accusé de 65 ans gardait sa petite-fille quand il a décidé de l’agresser sexuellement. Il espérait que l’enfant garde le silence mais dans les jours suivants, cette dernière s’est plainte de douleurs aux parties intimes. Elle avait de la difficulté à s’asseoir, mais refusait que ses parents l’examinent.

Enfant dévastée

Inquiets, ils ont amené l’l’enfant à l’hôpital, où les médecins ont découvert qu’elle avait contracté l’herpès de type 1. Et selon les analyses, tout indiquait que le grand-père, porteur du virus, qui lui avait transmis la maladie.

« Depuis ce jour, j’ai tout perdu, a dit la mère de l’enfant. Elle est devenue renfermée, anxieuse, dépressive, elle n’a plus aucune joie de vivre. »

En larmes, le grand-père que l’on ne peut identifier s’est abondamment excusé pour ses gestes.

« Je regrette tellement, je demande pardon », a-t-il dit en larmes.

Son avocat Me Michael Morena a ensuite expliqué que selon un rapport, l’accusé avait un problème d’alcool et que depuis son crime, il est « complètement isolé ». Le procureur de la Couronne, Me Bruno Ménard, a de son côté affirmé que si le grand-père n’avait pas plaidé coupable, il aurait demandé une sentence plus élevée.

La juge Joëlle Roy, qui a souligné la force de la mère de la victime et son témoignage nuancé, a donné suite à la suggestion des avocats. Et une fois sorti de prison, le grand-père sera limité dans ses contacts avec des mineurs. Il sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans.