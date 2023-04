Un homme de 25 ans porté disparu à Drummondville

La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme de 25 ans qui est porté disparu jeudi à Drummondville.

Tommy Francoeur qui portait des vêtements noris a été vu pour la dernière fois vers 11 h 30 sur le chemin Sainte-Anne à Sorel-Tracy.

Selon les informations en possession de la SQ, M. Francoeur se déplacerait à pied ou en véhicule Nissan Versa Blanc 2009 immatriculé 42F AAQ.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a indiqué la SQ qui décrit M. Francoeur qui mesure 1,77 m, pèse 91 kg et a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Toute personne qui détient des informations pouvant aider à localiser le jeune homme est priée de communiquer avec le 911 ou d’appeler la SQ au 1 800 659-4264.