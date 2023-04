Un «miracle» signé 9-1-1: grâce à cette répartitrice, cet homme a réanimé sa conjointe

Le sang-froid d’une répartitrice d’urgence, qui a expliqué à un septuagénaire comment prodiguer un massage cardiaque à sa femme victime d’un infarctus, permettra au couple de fêter leur 50e anniversaire de mariage dans quelques semaines.

«Viens ici», a lancé Pierre Leprohon en voyant pour la première fois de sa vie Martine Charbonneau, la répartitrice qui l’a accompagné dans le sauvetage de sa femme.

«Si tu n’étais pas là, regarde, elle ne serait pas là», lâche l’homme en pointant la «miraculée» après une longue étreinte lors d’une rencontre émotive à laquelle Le Journal a assisté.

Photo Nicolas Saillant

Infarctus soudain

Le midi du 24 février, Roxane Sicotte, 71 ans, écoute simplement les nouvelles assises sur le divan lorsque son conjoint entend «un cri de mort». Sans avertissement, la femme vient de faire un infarctus et ne respire plus.

Désemparé, Pierre Leprohon fait le 9-1-1 pour demander une ambulance. Au bout du fil, Martine Charbonneau, une mère de trois enfants qui n’a que quatre mois d’expérience comme répartitrice d’urgence au Centre de communication santé Laurentides-Lanaudière prend l’appel.

En quelques secondes, la répartitrice aide M. Leprohon à se ressaisir, lui qui est sous le choc et qui parle sans arrêt. «Monsieur écoutez-moi», lance la femme de 37 ans d’un ton ferme.

«Il faut avoir un ton directif. On peut paraître bête ou sec, mais on n’a pas le choix. Ça capte son attention et là il est à l’écoute», explique la répartitrice.

Elle explique ensuite à l’homme de 73 ans, qui n’a jamais eu de formation RCR, comment faire et où placer ses mains. «On va faire le massage cardiaque maintenant. On commence: 1, 2, 3, 4», répète-t-elle ensuite à d’innombrables reprises pour donner le rythme à M. Leprohon.

Espoir

Au bout de quelques minutes, M. Leprohon reprend espoir quand sa conjointe semble recommencer à respirer. «Vas-y Roxanne, tu vas l’avoir, tu vas l’avoir!» dit-il en encourageant sa conjointe à respirer.

Pendant ce temps, Martine lui répète de continuer jusqu’à l’arrivée des premiers répondants, les pompiers de Saint-Sauveur–Piedmont. «Quand on l’a embarquée dans l’ambulance, elle était vivante, elle avait un pouls», raconte l’ambulancier Jean Lessard.

Mme Sicotte a été transportée à Saint-Jérôme, puis à l’hôpital du Sacré-Cœur, où deux artères ont été débloquées. Près de deux mois plus tard, la grand-mère n’a aucune séquelle et aucun souvenir de l’événement, outre ses côtes qui la font souffrir en raison du massage cardiaque de son conjoint.

«Ça vient me chercher, c’est grâce à eux que je suis là aujourd’hui», dit Roxane Sicotte en pointant Martine et son conjoint. Ce dernier de renchérir: «C’est grâce à Martine qu’on va fêter notre 50e anniversaire de mariage en juin.»