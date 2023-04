Victime de l'influenceur millionnaire Alexandre Lachance: une pièce bidon vendue 7000 $ alors qu'elle en vaut... 150 $

Un couple de Charlevoix allègue avoir été floué par le millionnaire et influenceur Alexandre Lachance, qui leur aurait vendu une pièce pour thermopompe à 7000$ alors qu'elle n'en vaut que 150$.

«J’étais en beau fusil quand j’ai su qu’on s’est fait avoir par lui», lance au bout du fil Michèle Tremblay, résidente de La Malbaie.

Elle et son conjoint Michel Maltais, âgés de 67 et 73 ans, ont eu tout un choc en apprenant dans le Journal l’histoire controversée du millionnaire Alexandre Lachance.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D'ALEXLACH7

L’homme de 26 ans est, entre autres, sous la loupe des autorités québécoises pour avoir exploité l’entreprise Habitation provinciale inc. «sans permis» de porte-à-porte. Il risque aussi d’écoper jusqu’à 200 000$ d’amendes avec sa compagnie de rénovation de bâtiments résidentiels et d’installation de thermopompe puisqu’il a utilisé une licence non-valide de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Arnaqué par un riche

Michèle Tremblay confie d’ailleurs qu’elle est loin d’être millionnaire, contrairement à l’homme qu’il l’aurait arnaqué et qui se vante de sa fortune sur les réseaux sociaux.

Elle et son amoureux ont d’abord acheté une thermopompe en 2017 à Alexandre Patoine, un associé d’Alexandre Lachance. En 2021, M. Lachance s’est présenté en personne chez le couple pour leur vendre une pièce qu’il a baptisée «optimisateur énergétique».

«Il nous a dit que son collègue a fait faillite et qu’on était obligé d’acheter la pièce pour 7000$ si on voulait garder la garantie de la thermopompe avec sa compagnie à lui. On n’avait rien demandé et c’est lui qui s’est présenté chez nous», explique Mme Tremblay.

Photo fournie par Karine Maltais

L’influenceur aurait même garanti que la fameuse pièce ne coûterait rien au couple, car il n’aurait qu’à payer 150$ par mois durant près de cinq ans, mais qu'il économiserait du coup le même montant sur leur facture d’Hydro Québec grâce à cet achat.

«On n’a jamais vu une différence sur notre facture d’Hydro. On a honte, c’est sûr, de s’être fait avoir de même par lui. On espère au moins que d’autres ne subiront pas la même chose si on en parle», laisse tomber la dame.

150$ sur Amazon

Par chance, le beau-fils de Michèle Tremblay exerce le métier de frigoriste. C’est lui qui a découvert le pot aux roses.

«Il nous a dit que la pièce valait à peine une centaine de dollars et que ça ne servait pas à diminuer notre facture d’électricité, précise-t-elle. Je n’en revenais pas!»

Le Journal a consulté le contrat réalisé par Alexandre Lachance au nom de sa compagnie Habitation provinciale Inc. Il a en effet vendu au couple la pièce et son installation pour la somme de 7000$.

Capture d'écran du site web Amazon.com

La même pièce est vendue sur Amazon pour environ 140$, a constaté notre représentant. De plus, contrairement à ce qui est précisé sur le contrat, il ne s’agit pas d’un «optimisateur énergétique», mais plutôt un simple «surtenseur» accroché à la boîte électrique de la maison.

Il les ignore

Michel Maltais et Michèle Tremblay ont appelé Alexandre Lachance et lui ont envoyé plusieurs mises en demeure pour annuler leur contrat, mais celui-ci n’a jamais accepté de les rembourser.

Contacté à ce sujet, le millionnaire assure avoir coupé les ponts avec eux puisque leur beau-fils l’a envoyé promener au téléphone.

Photo tirée du compte Instagram alexlach7

«Il nous a fait des appels et nous a envoyé chier. Ça, nous autres, automatiquement, c’est fini. [...] Aussi, on n’a jamais rien reçu de cette madame-là», se justifie Alexandre Lachance.

Il ajoute que la facture de 7000$ envoyée au couple pour la pièce bidon comprenait d’autres travaux dans leur maison. Or, ceux-ci n'étaient pas écrits dans le contrat à 7000$ consulté par le Journal.

CAPTURE D'ÉCRAN DU SITE WEB HABITATIONPROVINCIALE.COM

«Il y avait plus qu’une petite pièce à installer. Des techniciens sont allés là-bas [à La Malbaie]. Cette pièce, une fois posée, nous coûte aussi environ 1000 piastres», mentionne M. Lachance. Il soutient finalement n’avoir jamais garanti des économies sur leur facture d’électricité du couple avec l’achat de ce surtenseur.

Capture d'écran du site habitationprovinciale.com