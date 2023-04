Victimes d’actes criminels: Québec octroie 1,1 million de dollars

Québec versera 1,1 million de dollars pour mieux accompagner les victimes d’actes criminels au travers de 16 projets d’organismes spécialisés, a annoncé le ministre de la Justice vendredi.

«Améliorer l'accompagnement des personnes victimes et leur offrir un plus grand soutien constituent des priorités [...] Nous avons mis en œuvre de nombreuses mesures afin de rebâtir leur confiance envers le système de justice et ainsi faciliter leur parcours et leur processus de guérison», a indiqué Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec, par communiqué.

Au total, le gouvernement a annoncé l’octroi de 1,1 million de dollars provenant du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels, qui seront destinés à réaliser 16 projets.

Outils pour mieux informer les victimes sur leurs droits, activités pédagogiques pour sensibiliser les jeunes: les projets financés permettront notamment de poursuivre la lutte contre les violences sexuelle et conjugale sur plusieurs niveaux.

«Des établissements universitaires auront également pour mandat de formuler des recommandations visant à répondre à des enjeux spécifiques, a-t-on précisé par écrit. Ces initiatives diversifiées contribueront à bonifier l'offre de services destinés aux personnes victimes d'actes criminels, et ce, dans l'ensemble du Québec.»