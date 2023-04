PELLETIER, Hélène



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport, 2 avril 2023 à l'âge de 80 ans, est décédée dame Hélène Pelletier, fille de feu dame Léa Miller et de feu monsieur Abdon Pelletier. Elle demeurait à Québec.de 10h00 à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses sœurs, Louise et Céline, sa nièce, Nathalie Mecteau, sa petite-nièce Noémie Duguas (Micheal Day) et leur fils Thomas Day, son petit neveux, Tommy Dugas (Amélia Lefrançois), ses cousines : Michelle Vallée (Gilles Lavoie) et Francine Vallée (Gerry Delaney), ses amies : Louise, Elise, Christiane Gagné, notre bénévole monsieur Gilles Beaudoin ainsi que de nombreux autres ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Augustin de Beauport pour les bons soins prodigués et leur dévouement envers notre sœur Hélène. Grâce à vous, elle nous a quitté dans la dignité, le respect et sereinement. Merci. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, 418-527-4294) www.societealzheimerdequebec.com