10 ans d’enquêtes: fraudeurs, Bugatti et paradis fiscaux

Le Loup de Montréal

Photo d'archives

Notre Bureau d’enquête a été le premier média dans le monde en 2013 à révéler l’histoire incroyable de John Babikian, un Montréalais alors âgé de 26 ans qui aurait amassé une fortune de 100 millions $ en quelques années à peine.

Le jeune homme, bientôt surnommé le Loup de Montréal, aurait fait fortune dans la spéculation boursière et se serait arrangé pour ne jamais remettre les pieds au Québec. Le fait que Revenu Québec était à ses trousses dans les années 2010 ne l’avait toutefois pas empêché de revenir à Montréal pour un Grand Prix où il avait pu exhiber une rutilante Bugatti Veyron, la voiture la plus rapide du monde.

Photo courtoisie

Plusieurs autres articles sur le Loup ont été publiés dans les années suivantes, notamment sur des procédures engagées contre lui par les autorités boursières américaines et sur le fait qu’il planifiait de construire un véritable palais à Laval inspiré de la maison de Tony Stark du film Ironman. Des médias de partout dans le monde ont repris cette histoire digne d’un film.

• À lire aussi: 10 ans d’enquêtes: s’infiltrer pour mieux comprendre

• À lire aussi: 10 ans d’enquêtes: nous surveillons de près les élus de l’Assemblée nationale

• À lire aussi: 10 ans d’enquêtes: notre Bureau d’enquête a contribué à la loi sur le cannabis

Ils sont dans la mire du fisc

Photo d'archives, Ben Pelosse

L’envers des paradis fiscaux, ce sont les efforts des autorités fiscales d’ici pour récupérer des sommes dues. Notre Bureau d’enquête a consacré beaucoup de temps à documenter le cas de gens dans la ligne de mire du fisc.

Entre autres, on a parlé dernièrement du cas de Sylvan Adams, un milliardaire qui aurait tenté de déduire des dépenses liées à des voyages personnels en jet privé et une grande fête à Westmount.

On s’est aussi intéressé aux ratés du système et des gens qui se faisaient cotiser abusivement par le fisc. Le cas de Jean-Yves Archambault, en particulier, a frappé l’imagination et a fait l’objet de plusieurs primeurs de notre Bureau d’enquête.

En 2016, la Cour d’appel donnait raison sur l’essentiel à l’entrepreneur. Elle condamnait le fisc à verser 1 million $ en dommages à la petite entreprise d’Archambault pour une vérification bâclée qui l’a fait péricliter.

Les monstres du lac

Photo d'archives

Notre Bureau d’enquête documente la vie des super riches, ce 1 % très influent qui aime souvent rester dans l’ombre à moins qu’ils ne préfèrent briller dans des images léchées sur les réseaux sociaux. Un très bon exemple est survenu en 2021, avec la publication d’un dossier sur les Monstres du lac Memphrémagog, ces super riches dont les développements immobiliers transforment le paysage autour de ce lac des Cantons-de-l’Est.

Sous le chaud soleil

Photo d'archives, Ben Pelosse

Au fil des années, notre Bureau d’enquête a publié de nombreux articles sur les paradis fiscaux, riches de personnages hauts en couleur.

On a notamment parlé du cas de Robert Savoie, un Québécois à qui on avait retiré le passeport canadien pour une fraude de 3 M$, mais qui a réussi à s’échapper du Canada deux fois en cinq ans. En 2015, il se trouvait aux îles Caïmans, d’où il avait été libéré de prison, faute de preuves, après y avoir été accusé du vol d’un bateau.

Notre Bureau d’enquête était aussi allé à la rencontre d’un financier québécois aux îles Caïmans, Éric St-Cyr, en 2013. Quelques mois après s’être vanté auprès du Journal de ne pas payer un sou d’impôt sous les tropiques, il était arrêté par les autorités américaines pour complot pour blanchiment d’argent.

En 2016, nous rapportions le cas de Richard St-Julien, un ex-avocat québécois fils d’un juge et neveu d’un ex-député fédéral, qui aurait détroussé des petits épargnants et utilisé des comptes secrets au Belize.