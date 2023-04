CÔTÉ, Guy



Le 10 avril 2023 est décédé, entouré de l'amour de sa famille, à Jonquière à l'âge de 99 ans, M. Guy Côté, époux de feu Mme Colette Lespérance. Il était le fils de feu M. Adjutor Côté et de feu Mme Amanda Gagnon. La famille accueillera parents et amis, à laLes heures d'accueil sontà compter de 9 h 30 jusqu'à 11 h 30.Les cendres seront inhumées au cimetière de Kénogami au printemps 2023. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Pierre, Louise, feu Michel, Patrice et Anne (André Cloutier); ses petits-enfants : Simon Côté Torresan (Stéphanie Cloutier) et Chloé Côté Torresan (Michael Nadeau); ses arrière-petits-enfants : Victoria & Louis Torresan. Il était le frère de feu Jacqueline, feu Lucette (feu Jean-Guy Desjardins), feu André (feu Thérèse Bilodeau), feu Henri (feu Paulette Royal), feu Henriette (feu Gaston Bouchard), feu Roland; le beau-frère de : feu Bruyère Lespérance (feu Antonio Lavoie), feu Bertrand Lespérance (Réjeanne Bolduc), Alfred-Edmond Lespérance (feu Berthe St-Pierre), feu Marius Fillion, feu Fernande Lespérance (feu Damion Thibodeau), feu Jean-Rock Gravel (feu Cécile Bilodeau), feu Fernand Gravel (feu Noëlla Lamirande), Lisette Gauthier (Renaud Savoie). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Saguenay via internet à l'adresse https://mspsaguenay.ca/faire-un-don.