BEAUDOIN, Raymond



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 3 avril 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé Raymond Beaudoin. Il était l'époux de feu Liette Robichaud, fils de feu Ida Boudreau et de feu Charles-Auguste Beaudoin. Autrefois de Restigouche, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18h à 20h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (feu Benoit McNicoll), Christian (Nathalie Gauvin) et Manon (Serge Chevarie); ses petits-enfants : Jessica Beaudoin-McNicoll (Jean-Daniel Larivière), Marc-Antoine Chevarie (Roxanne Bourgault-Faucher), Amélie Beaudoin (Kevin Deschenes), Stéphane McNicoll (Amélie Ouellet) et Marie-Michèle Chevarie (Dave Nadeau); ses arrières petits-enfants : Julia, Laurence, Jax, Sam et Joa; ses frères : feu Gérard (Alice Bois), feu André Beaudoin (Francine Samson), feu Claude, Gilles (feu Mariette Bujold) et feu Jacques (Florence Pitre); ses sœurs : feu Paulette (feu Marcel Beaudoin), Isabelle (Irvine Keeley), Micheline (Maurice Dumont), Ginette (Gary Keeley) et Mireille (feu Robert Mercier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Chartwell L'Envol de Cap-Rouge ainsi que celui de l'Hôpital Saint-Sacrement pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, au 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, tél.: 418-687-6084, site Web : www.michel-sarrazin.ca