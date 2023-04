FISET, Jocelyn



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 31 mars 2023, à l'âge de 64 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jocelyn Fiset, époux de madame Linda Brousseau, fils de feu madame Thérèse Demers et de feu monsieur Fernand Fiset. Il demeurait à Lévis.Outre son épouse Linda, il laisse dans le deuil son fils Alexandre, son petit-fils adoré Axel, ses frères et sœurs : Daniel (Sylvie Rainville), France (Réjean Matte), Julie (feu Michel Fradet) et Stéphane; ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis, plus particulièrement Jacques, Chantal et Regis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, site Web : https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, site Web : https://www.mspdulittoral.com/donner/.