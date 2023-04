MARIER, Pierre



La mer qu'il aimait tant l'a emporté et nous l'a enlevé trop tôt. C'est ainsi qu'est décédé accidentellement, le 26 mars 2023, Pierre Marier (72 ans). Il était en voyage en République Dominicaine avec sa compagne de toujours, Lucie Royer, pour souligner l'année de leur 50e anniversaire de mariage. En plus de son épouse, ses enfants Johanne (Dominique Rochon), Sylvain (Claire Jarry) et Valérie (Daniel Forget) ainsi que ses petits-enfants Victor, Albert, Samuel, Raphaël, Mathis, Lucas, Ariane et Arthur sont sous le choc du vide créé par ce départ tragique. Pierre Marier était le fils de feu Marcel Marier et feu Annette Desharnais. Il laisse dans le deuil ses frères Alain (Christine Moisan), Jacques (Michèle Pelletier), feu Guy, sa sœur Claire (Raymond Tanguay), sa belle-sœur Henriette Royer (feu Gilles Delisle), son beau-frère Michel Royer (Hélène Durand) ainsi que plusieurs autres membres de la famille et amis. La famille, les amis et les collègues sont invités à lui dire au revoir une dernière fois à la, de 9h à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, centraide-quebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.