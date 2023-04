GAUDET, Pascal



Le 7 avril 2023, est décédé à la Maison Michel Sarrazin à l'âge de 80 ans et 11 mois, M. Pascal Gaudet, demeurant à St-Nicolas, autrefois Port-Cartier et Chicoutimi. Il était le fils de feu Mme Irène Fraser et de feu M. Gustave Gaudet.La famille accueillera les parents et ami(e)s à Québec :Vendredi, 12 mai 2023 de 17h à 21h auLa famille accueillera les parents et ami(e)s à Chicoutimi :Samedi, 27 mai 2023 de 10h30 à 13h à laPour des raisons personnelles et familiales, une main sur le cœur sera privilégiée à une poignée de main.Il sera incinéré au crématorium de Québec et les cendres seront inhumées au cimetière St-François-Xavier. M. Gaudet laisse dans le deuil ses enfants : François, Michel (Caroline), Sarah et Patrice (Valérie); ses petits-enfants : Daniel, Charles, Justin et Noah; sa sœur Louise (feu Réal Riverin), ses frères Pierre (Pierrette Gaudet) et Maxime; ses neveux et nièces : Julie et Nicolas Riverin, Marie-Hélène, Catherine, Christiane et Isabelle Gaudet. Il laisse également dans le deuil de nombreux ami(e)s au Saguenay, sur la Côte-Nord, en Floride et à Québec et tout particulièrement son ami et complice Denis Jolicoeur qui a été symboliquement présent jusqu'à la fin. M. Gaudet a été propriétaire de Pascal Chevrolet pendant 30 ans et de Autos Caravanes Saguenay durant 10 ans. Un merci sincère à son frère Pierre Gaudet qui a si généreusement fait don de sa moelle osseuse en 1995 permettant au Dr Robert Delage de lui offrir une incroyable prolongation de vie de 27 ans après une leucémie qui s'annonçait fatale. Remerciement à l'équipe de soins palliatifs à domicile du CLSC ainsi qu'un témoignage d'immense gratitude à la Maison Michel Sarrazin, au personnel et aux bénévoles de cœur pour les soins et délicatesses d'une douceur et d'un humanisme remarquables. Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, vous pouvez le faire librement auprès de la Maison Michel Sarrazin ou de la Société canadienne du cancer.