CAUX, Madeleine Fillion



Au Centre d'accueil Saint-Joseph-de-Lévis, le 9 mars 2023, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée dame Madeleine Fillion, épouse de feu Léo-Paul Caux. Elle demeurait à Saint-Narcisse-de-Beaurivage. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bernard, feu Sylvain et Patrick (Simon Couture); ses petits-enfants : Catherine, Hugo et Jennifer. Elle était la sœur de feu Géralda (feu Jean-Claude Charlebois), feu Liguori, feu Gabrielle (feu Hervé Demers), feu Rachel (Magella Gosselin) et feu Rose-Hélène (Émilien Roy). Elle était la belle-sœur de feu Rita (feu Dollard Allaire), feu Félix (Agathe Labrecque), Gilberte (Réal Roy), feu Gilbert (Lucienne Dumont), Louise (feu Éloi Larochelle), feu Simone (feu Jules Lambert), feu Denis, Rollande, Clément (Denise Poulin) et Monique (Denis Jacques). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium dule dimanche 16 avril de 13h30 à 16h; lundi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président Kennedy Nord, C. P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4) : https://www.alzheimerchap.qc.ca/