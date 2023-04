PICARD, Jean-Guy



Le 30 mars 2023, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, à l'âge de 74 ans, est décédé, en toute sérénité, Jean-Guy Picard, fils de feu Raoul Picard et de feu Ida Bérubé. Il demeurait à Québec. Gradué en 1970 de l'ITA de La Pocatière, en Technique de Laboratoire, il a travaillé une trentaine d'années pour le MAPAQ à Québec au Laboratoire d'inspection des aliments. Homme discret, grand passionné d'ornithologie, voyageur et explorateur, il partageait sa passion à titre de principal répondant téléphonique pour le Club des Ornithologues de Québec. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Denise (Roland Soucy), Jacqueline (Théo Tardif), Onil (Jocelyne Robichaud), Ghislaine (feu Claude Roussel), Réal (feu Diane Charland). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au :de 14h00 à 15h55.et de là, les cendres seront inhumées au cimetière de la Montagne. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ou à la Fondation des maladies du coeur.