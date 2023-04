TALBOT, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 avril 2023, à l'âge de 99 ans et 6 mois est décédé monsieur Fernand Talbot époux de feu madame Pauline Roy. Il était le fils de feu Octave Talbot et de feu Lucienne Blais. Autrefois de Saint-Philémon, Bellechasse.La famille recevra les condoléances à laà compter de 10h00.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Gérard (Rolande Lachance), Sabine (Pierre Corriveau) et il est allé rejoindre son fils Jérôme; ses petits-enfants : Olivier et Marc-Antoine Talbot, Dan (Cindy Pomerleau), Dominique (Stéphanie Nicol) et Marie-Pier Corriveau; ses arrière-petits-enfants : Gabrielle, Cédrik, Rosaly, Alexis, Edward et Ann-Romy Corriveau. Il était le frère de : feu Louisette (feu Henri Pelletier), feu Roméo (feu Gisèle Lemelin), feu Mariette (feu Sidney Pecker), Lucienne (feu Guy Doré), Claudette (feu Philippe Pruneau), Georgette (Noël Marcoux) et feu Marie-Paule (feu Victor Bélanger). De la famille Roy, il était le beau-frère de : feu Eva Roy (feu Donat Roy), feu Florence Roy (feu Arthur Gagné), feu Angéline Roy (feu Alphonse Beaudoin), feu Lucille Roy (feu Philippe Rochefort), feu Rodrigue Roy, Jean-Guy Roy (Fernande Laflamme), feu Marie-Ange Fradet (feu Armand Beaudoin) et feu Alfred Fradet. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Accueil Notre-Dame de Buckland pour les bons soins prodigués. Un merci sincère à son ami Rock Théberge pour le temps disposé auprès de notre père. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer 5151 Bd de l'Assomption, Montréal, QC H1T 4A9 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la