Avec la mise à jour de Chrome, Google annonce un gain de vitesse sur Mac et Android

La société affirme que la dernière version de Chrome comprend plusieurs optimisations sous le capot qui ont conduit à une augmentation significative de la vitesse, en particulier sur Mac et sur les appareils Android.

Ces améliorations se sont traduites par une augmentation de 10 % de l'indice de référence du navigateur Speedometer 2.1 sur une période de trois mois.

Les optimisations apportées à Chrome comprennent diverses modifications telles qu'une meilleure mise en cache et une meilleure gestion de la mémoire. Google a identifié des domaines spécifiques à optimiser, tels que les fonctions JavaScript, ainsi que la fonction CSS InterpolableColor. L'entreprise a également introduit des chemins rapides spécialisés pour l'analyse du "innerHTML", une méthode courante de mise à jour du modèle d'objet de document (DOM) via JavaScript.

Optimisation avec WebKit d’Apple

Outre ces optimisations, Google a mis en œuvre une compression plus efficace des pointeurs et amélioré les techniques de gestion de la mémoire. Ces changements ont une incidence sur les opérations fréquemment effectuées, ce qui se traduit par une amélioration générale des performances. Les objets fréquemment accédés, tels que le "undefined" de JavaScript, ont également été déplacés au début des bases de mémoire, ce qui permet d'y accéder avec un code machine plus rapide.

Il convient de noter que certaines des optimisations réalisées par Google bénéficieront également à WebKit, le moteur de navigation développé par Apple et utilisé dans Safari. Cela signifie que les utilisateurs d'autres navigateurs, et pas seulement ceux de Chrome, peuvent également bénéficier d'une amélioration des performances.

Plus rapide sur les appareils mobiles Android haut de gamme

Google a également abordé la question des performances sur les appareils mobiles haut de gamme fonctionnant sous Android. Chrome sur Android a été optimisé pour un faible encombrement, mais l'écosystème Android est diversifié, avec des appareils aux capacités variables.

Pour maximiser les performances sur les appareils haut de gamme, Google a créé une version de Chrome avec des drapeaux de compilateur adaptés à la vitesse, plutôt qu'à la taille des binaires. Cette version de Chrome exécuterait le test Speedometer 2.1 30 % plus rapidement sur les appareils qui en sont capables.

Domination planétaire de Chrome avec 64 % des parts de marché

Malgré les plaintes des utilisateurs concernant la lenteur de Chrome dans le passé, le navigateur continue de dominer le marché des navigateurs web, avec plus de 64 % de parts de marché au niveau mondial selon les statistiques de Statcounter de mars 2023. L'importante part de marché de Chrome est suivie par Safari, Edge et d'autres navigateurs.