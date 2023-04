FORTIN, Luc, OMI



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 16 février 2023, est décédé à l'âge de 97 ans, le frère Luc Fortin, o.m.i., fils de feu Edmond Fortin et de feu Alosia Marcoux. Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Yvette, sscm, feu Laurent (feu Myrielle Leclerc), feu Gabrielle, sscm, feu Victor (feu Marie-Reine Grenier), feu Adonia (Madeleine Fournier), feu Lévis, Lucille (feu Albert l'Archevêque), ainsi que de nombreux neveux et nièces.Ses cendres seront inhumées au cimetière Oblat de Richelieu à une date ultérieure.