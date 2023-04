PORLIER, Dr Jean-Paul



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 mars 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé Dr Jean-Paul Porlier. Il était l'époux de feu dame Hélène Godbout, fils de feu Blandine Alain et de feu Émile Porlier. Autrefois de Carleton, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Pascale (Louis Brault), Brigitte (Luc Tessier) et Jean-Sébastien (Karen Madden); ses petits-enfants : Sophie, Frédérique, Laurence, Mathilde, Jackson et James; ses frères et sœurs : Janine, Edna, Henri (Suzanne Boudreau), Anita (feu Joseph Lapointe), Gabrielle (feu André Andersen), Claude (Fereshteh Arbabzadeh), Mario (Diane Bastien), feu Jean-Marie, Irène (feu François Briand), feu Yvon, feu Gérald, feu Normande (Gaston Aubé) et feu Lucille (Robert Shink); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Godbout : Claire, Jacques (Francine Dion) et Denise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, au 2375, avenue de Vitré, Québec (Qc) G1J 5B3, téléphone: 1-800-363-0063, site Web : www.fqc.qc.ca