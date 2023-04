Bombay Saphire un gin écoresponsable

Élaboré à partir d’une recette datant de 1761, le gin Bombay Sapphire, à l’emblématique bouteille bleue, est l’un des plus populaires au monde, avec 60 millions de bouteilles vendues chaque année. Il est aussi le gin le plus écoresponsable des grandes marques grâce à la certification de durabilité obtenue par l’intégralité de ses fournisseurs.

Bombay Sapphire, située en Angleterre, dont l’objectif est de produire le gin le plus écoresponsable au monde, vient d’annoncer que les dix aromates entrant dans sa fabrication sont désormais certifiés de source durable par la certification « For Life » délivrée par Ecocert.

Photo prise par Geneviève Quessy

Propriété du groupe Bacardi, qui produit entre autres les rhums Bacardi, la vodka Grey Goose et le vermouth Martini, l’entreprise a une démarche écoresponsable qui ne date pas d’hier. Déjà, en 2006, Bacardi fixait des objectifs en vue de réduire son impact environnemental. Diminution de sa consommation d’énergie, réutilisation de l’eau, réduction des emballages, élimination du plastique d’ici 2030, choix de matières premières produites selon des normes de durabilité, valorisation des résidus végétaux comme engrais ou nourriture pour le bétail ; au fil du temps, l’entreprise remplit ses engagements.

En 2014, quand une ancienne usine à papier datant de la fin du 19e siècle a été choisie pour y déménager la distillerie Bombay Sapphire, tout a été pensé pour en faire le lieu de production de gin le plus écoresponsable au monde, un projet qui a remporté un prix Breeam pour sa durabilité.

Histoire et innovation

Photo prise par Geneviève Quessy

La visite est un voyage dans le temps, où histoire et innovation s’entremêlent. Dans les bâtiments de brique de la papeterie Laverstocke Mill construite vers 1850, d’immenses alambics de cuivre ont été installés. Dre Anne Brock, maître distillatrice, nous montre les paniers où sont disposés les aromates qui servent à la distillation. « On a choisi de distiller les aromates à la vapeur au lieu de les faire bouillir, en les disposant dans un ordre précis, ce qui permet, au lieu de les “cuire”, de conserver plus fidèlement leurs arômes. »

Photo fournie par Bombay Sapphire

Anne Brock nous guide jusqu’à son petit laboratoire. « Chaque lot de gin est analysé et goûté par notre équipe, car il n’y a rien de mieux qu’un humain et ses sens pour détecter des anomalies. » L’alcool de base fait à partir de blé est fabriqué dans le nord de l’Angleterre, tandis que l’eau utilisée pour diluer le gin, choisie pour sa pureté, est puisée en Écosse, explique-t-elle. Bien que 60 millions de bouteilles soient produites chaque année, la démarche de Bombay Sapphire demeure artisanale.

À l’extérieur, en bordure de la petite rivière qui servait à alimenter la papeterie en eau, une impressionnante serre attire immédiatement le regard avec son design suggérant un flot de gin qui s’écoule de la bâtisse. Les dix aromates entrant dans la fabrication du gin Bombay Sapphire y sont cultivés en démonstration, dans une atmosphère tropicale tempérée par la chaleur récupérée du processus de distillation.

Photo prise par Geneviève Quessy

Cultivés aux quatre coins du monde, ces baies de genièvre, zeste de citron, coriandre, racine d’angélique, racine d’iris, graines du paradis, baies de cubèbe, écorce de cassia, amandes amères, et racine de réglisse ont été sélectionnés par le Dr Ivano Tonutti, maître des aromates, pour leurs qualités aromatiques, mais également pour l’ouverture de leurs producteurs à s’engager dans un processus de production durable en tout respect pour la communauté et l’environnement. Un engagement à long terme pour Bombay Sapphire, qui travaille avec certains d’entre eux depuis 25 ans.