COUTURE, Gabrielle (Gaby Carrier)



À Lévis, le 19 février 2023, à l'âge de 98 ans et 11 mois, est décédée madame Gabrielle Couture, épouse de feu monsieur Raymond Carrier. Elle était la fille de monsieur Eugène Couture et de madame Antoinette Carrier.La famille recevra les condoléances à l'église, 1h30 avant la cérémonie.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Céline (feu J-Jacques Bertrand), Suzanne, Bernard (Christine Lecours), Ruth (Yves St-Hilaire), Brigitte, Richard (Nanette Isaac); ses petits-enfants adorés: Sophie et Olivier Boetsa Carrier, Félix (Catherine Gignac) et Catherine Berrigan (Martin Girard), Camille (Matthieu Morelle) et Charlotte (Piero Calosi) Carrier Belleau. Notre mère a eu le très grand bonheur de connaître ses arrière-petits-enfants: Olivia et Thomas Bédard, Juliette et Tristan Berrigan, Zoé et Théo Girard. Elle laisse également une belle-sœur, Rolande Veer (feu Roger Carrier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Merci de remplacer l'envoi de fleurs par un don à la paroisse St-Joseph de Lévis, 18 rue Notre-Dame, Lévis, G6V 4A4.