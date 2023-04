Cinq distilleries québécoises qui posent des gestes écoresponsables

Apparue au tournant des années 2010, la jeune industrie des microdistilleries québécoises doit dès le départ composer avec une conscience sociale en faveur de l’écoresponsabilité et du développement durable. Plusieurs microdistilleries ont choisi de bâtir leur modèle d’affaires sur le modèle de l’approvisionnement local et de l’économie circulaire, soit la récupération des sous-produits d’une industrie pour en faire sa matière première.

Distillerie Côte-des-Saints

Mirabel

Photo fournie par Distillerie Côte-des-Saints

La Distillerie Côte-des-Saints cultive sur place le seigle et l’orge qui entrent dans la composition de son whisky, dont les premières bouteilles sortiront cet été. Aucun transport nécessaire, donc moins de gaz à effet de serre !

Photo fournie par Distillerie Côte-des-Saints

Pour faire vieillir le whisky durant les trois années réglementaires, des barils déjà utilisés pour du bourbon et du sauternes ont été récupérés. La drêche, résidu de céréales servant à produire l’alcool, est donnée à un cultivateur qui en nourrit ses bêtes.

Distillerie Fils du Roy

Saint-Arsène

Photo fournie par Distillerie Fils du Roy

Préoccupés de limiter la cueillette des plantes sauvages, qui a un impact négatif sur les écosystèmes naturels fragiles, les propriétaires de la Distillerie Fils du Roy ont entrepris de cultiver ces plantes. Une trentaine d’aromates poussent dans leurs jardins, dont plusieurs plantes indigènes, incluant la baie de genièvre.

Photo fournie par Distillerie Fils du Roy et prise par JHA Photographie

Une fois distillés, les résidus d’aromates sont revalorisés au champ. Les bouteilles de la gamme de produits Champ Gauche sont composées à 100 % de verre recyclé.

Distillerie Terre à boire

Saint-Blaise-sur-Richelieu

Photo fournie par Distillerie Terre à Boire et prise par Charles Briand

À part le tracteur au champ, aucun transport n’est requis pour la fabrication des alcools de Terre à boire, une ferme familiale convertie biologique depuis 2014. Maïs, seigle et orge, servant à fabriquer bière, gin et whisky, sont cultivés sur place, ainsi que tous les aromates, sauf la baie de genièvre.

Photo fournie par Distillerie Terre à boire et prise par Tanya Raymond

En plus de donner la drêche – résidu de céréales provenant de la fabrication de l’alcool – à un fermier qui en nourrit ses animaux, Terre à boire récupère l’eau de refroidissement de l’alambic pour arroser ses arbres fruitiers.

Distillerie Grand Dérangement

Saint-Jacques-de-Montcalm

Photo fournie par Distillerie Grand Dérangement

C’est pour valoriser le maïs biologique, qu’il sème en rotation dans ses champs de brocoli, que le producteur agricole Marcel Mailhot a eu l’idée de le transformer en alcool, en fondant la distillerie Grand Dérangement, à proximité de sa ferme.

Photo fournie par Distillerie Grand Dérangement et prise par Gaëtan Salvi

La certification biologique de ses spiritueux garantit que tous les processus servant à leur fabrication sont conformes à des normes respectueuses de l’environnement. La drêche de maïs, résidu de la fabrication de l’alcool, est récupérée pour être transformée en tortillas de la marque Rebon.

Distillerie 3 Lacs

Salaberry-de-Valleyfield

Photo fournie par Distillerie 3 Lacs et prise par Geneviève Paradis

La Distillerie 3 Lacs pratique l’économie circulaire, en récupérant du tourteau de tournesol, sous-produit de la pression de l’huile, un ajout qui donne à son gin au citron et tournesol un subtil arôme de noisette et une onctuosité qui fait toute sa personnalité. Les agrumes biologiques, dont le zeste est utilisé pour aromatiser ses alcools, sont pressés et congelés, puis distribués dans certains bars, restaurants et organismes de la région.