LNH: cinq excellentes saisons qui sont passées sous le radar

Pas moins de 11 joueurs ont atteint le plateau des 100 points dans la Ligue nationale de hockey cette saison. Mais au-delà des vedettes, il y a ces joueurs qui ont épaté en 2022-2023 sans trop faire couler d’encre.

• À lire aussi: Bilan de fin de saison du Canadien: les attentes changeront, mais pas le plan

• À lire aussi: Edmundson persiste et signe pour les séries

• À lire aussi: Canadien: Sean Monahan fait un plaidoyer pour un retour

Voici cinq membres du circuit Bettman dont la saison mérite d’être soulignée.

Jeff Skinner (Sabres de Buffalo)

Les mauvaises langues diront que Skinner joue enfin à la hauteur du pacte lucratif qui lui permet d’encaisser annuellement 9 millions $, ou encore qu’il bénéficie simplement d’évoluer à la gauche de Tage Thompson. Il faut tout de même souligner qu’à l’âge de 30 ans, Skinner a atteint de nouveaux sommets, récoltant 79 points, dont 34 buts. Ses 61 points à force égale sont bons pour le 15e rang du circuit et il est parvenu à afficher un différentiel positif (+13) pour la deuxième fois de sa carrière. Malheureusement pour le Torontois, il devra toutefois attendre pour son baptême du feu éliminatoire, puisque les Sabres de Buffalo se sont fait coiffer au fil d’arrivée au classement... par un point.

Jamie Benn (Stars de Dallas)

L’émergence de Jason Robertson et Roope Hintz a fait le plus grand bien à la carrière de Benn, qui portait autrefois l’attaque des Stars sur ses épaules. Après avoir été limité à 53 points ou moins à chaque campagne entre 2018-2019 et 2021-2022, le vétéran de 33 ans a démontré qu'il n'avait pas perdu sa touche offensive cette saison, noircissant la feuille de pointage 78 fois. L’entraîneur-chef Peter DeBoer semble avoir trouvé un juste équilibre quant au temps d’utilisation de Benn, qui a été le 13e joueur des Stars le plus employé. Ses 3,62 points par 60 minutes de jeu lui confèrent d'ailleurs le 13e rang du circuit. L’équipe texane a avantage à tirer le maximum de son capitaine, puisqu’il touchera un salaire annuel de 9,5 millions $ jusqu’en 2025.

Brock Nelson (Islanders de New York)

Nelson n’est pas le joueur le plus flamboyant du circuit ni le plus talentueux des Islanders de New York. À l’âge de 31 ans, il vient tout de même de connaître sa septième campagne de 20 buts ou plus et sa deuxième consécutive de plus de 35 filets. Le pivot américain a établi une nouvelle marque personnelle pour les points (75), en dépit du jeu de puissance médiocre des «Isles». Nelson a connu ses meilleurs moments de la campagne au moment le plus opportun, lorsque la formation de la Grosse Pomme se battait pour conserver sa place parmi les équipes repêchées dans l’Est. Il a inscrit six buts et 10 points lors des 10 derniers matchs des siens.

Adrian Kempe (Kings de Los Angeles)

Certains observateurs ont sourcillé lorsque les Kings ont offert un contrat de quatre ans et 22 millions $ à l’attaquant suédois, l’été dernier, tandis qu’il venait de connaître sa première campagne de plus de 20 buts, et ce, à 25 ans. Kempe a non seulement répondu aux attentes en 2022-2023, mais il est aussi devenu un des meilleurs rapports qualité-prix du circuit. Il est un des seuls trois joueurs, en compagnie de Tage Thompson et Jared McCann, à avoir atteint le plateau des 40 buts tout en touchant un salaire annuel de moins de 6 millions $. Kempe est employé à toutes les sauces par son entraîneur-chef, étant notamment le quatrième attaquant ayant disputé le plus de minutes en infériorité numérique chez les Kings. Il n’a aussi pas hésité à se servir de son gros gabarit; ses 119 mises en échec sont bonnes pour le troisième échelon parmi les membres de l’équipe californienne.

Getty Images via AFP

Vince Dunn (Kraken de Seattle)

Le repêchage d’expansion a permis à Dunn de déployer ses ailes dans le circuit Bettman. Devant se contenter de jouer les seconds violons avec les Blues de St. Louis, l’arrière de 26 ans est rapidement devenu le défenseur numéro 1 du Kraken. Il a passé près de 24 minutes par match sur la patinoire en compagnie de son partenaire Adam Larsson et est devenu le plus important moteur de l’équipe de Seattle en transition. Seulement 10 défenseurs ont obtenu plus de points (64) en 2022-2023 que le natif de Mississauga. Dunn aura une autre occasion de se faire valoir lors du premier tour des séries éliminatoires, où le Kraken se frottera à l’Avalanche du Colorado. Après coup, ce sera jour de paye: il deviendra joueur autonome avec compensation dès le mois de juillet.