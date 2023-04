Deux incendies criminels dans Limoilou

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) enquête présentement sur un cocktail Molotov qui a été lancé ce matin sur un immeuble HLM de l’avenue Conway dans le quartier Limoilou à Québec.

«L’appel a été logé vers 9h20. Il s’agit bel et bien d’un objet contenant du liquide accélérant qui a été projeté dans une fenêtre [...] La fenêtre ne s’est pas cassée suite à l’impact [...] L’objet a pris feu au sol et s’est éteint par lui-même», confirme David Pelletier porte-parole du SPVQ.

Un résident du secteur a raconté au Journal qu’il a vu trois individus se stationner dans une rue derrière l’immeuble avant de sortir du véhicule et de faire un aller-retour entre la voiture et le bâtiment ciblé. Les hommes étaient cagoulés et semblaient plutôt énervés, selon son témoignage.

Caméras de sécurité

Le SPVQ a déployé plusieurs policiers sur les lieux. Les techniciens de l’identité judiciaire ont également été demandés sur place.

Une partie de l’immeuble a été protégée par un périmètre de sécurité. Des traces de suie, possiblement provoquées par le cocktail Molotov, étaient aussi visibles sur le contour de la fenêtre visée.

Les enquêteurs ont interrogé des résidents du secteur et ont pu visionner au moins deux bandes vidéo prises par des caméras de sécurité, dont une sur laquelle, ils auraient aperçu le véhicule des présumés malfaiteurs.

Autre incendie criminel

Peu après minuit la nuit dernière, toujours dans Limoilou, les services d’urgence ont été appelés à intervenir pour une voiture en feu dans un stationnement d’un immeuble à logement de la rue Charland.

Les pompiers ont réussi à maitriser le brasier, mais le Commissariat aux incendies a transféré l’enquête au Service de police puisqu’il avait des raisons de croire qu’il s’agit d’un incendie criminel.

Les autorités n’écartent pas la possibilité qu’un accélérant ait été en cause pour provoquer l’incendie, mais dans ce cas précis, ils ne peuvent pas s’avancer sur la possible utilisation d’un cocktail Molotov.

Le SPVQ ne peut également pas confirmer si les événements sur l’avenue Conway et la rue Charland sont reliés, mais l’enquête se poursuit.