Écorces aux restants de chocolat de Pâques

Voici une recette pour cuisiner les restants de lapins en chocolat. On peut modifier les garnitures selon nos envies ou selon les ingrédients qu’on a sous la main. On aime ajouter à nos écorces des fruits frais, comme des framboises, des fraises ou des mûres. C’est une recette qui est facile à cuisiner par les enfants, qui vont adorer casser le chocolat, le faire fondre et, surtout, le manger !

Préparation : 20 min

Cuisson : 5 min

Réfrigération : 15 min

Donne 12 morceaux

INGRÉDIENTS

225 g (environ 1 1/2 tasse) de restants de chocolat de Pâques (ou la même quantité de morceaux de chocolat), hachés

65 g (1/2 tasse) de framboises fraîches

30 ml (2 c. à soupe) d’amandes, grossièrement hachées

15 ml (1 c. à soupe) de graines de citrouille, non salées

PRÉPARATION

Tapisser une plaque de cuisson de 43 x 30 cm (17 x 12 po) d’une feuille de papier parchemin. Réserver.

Dans le bol du bain-marie (ou au four à micro-ondes), faire fondre le chocolat. Verser sur le papier parchemin au centre de la plaque. À l’aide d’une petite spatule, répartir le chocolat sur la plaque jusqu’à l’obtention d’une épaisseur de 3 à 4 mm.

Parsemer le chocolat des framboises, des amandes et des graines de citrouille. Réfrigérer un minimum de 15 minutes, idéalement 1 heure.

Casser les écorces en morceaux. Conserver dans un contenant hermétique au réfrigérateur.

Les conseils de Science et Fourchette

Si on utilise le micro-ondes pour faire fondre le chocolat, il faut demeurer prudent. Si le chocolat est chauffé trop vite et qu’il devient trop chaud, on obtient une texture épaisse et granuleuse. Afin d’éviter des gâchis, on le chauffe à intensité moyenne en le vérifiant souvent.