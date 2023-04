BÉDARD, Serge



À son domicile de Ste-Anne-De-Beaupré, le 29 mars 2023, à l'aube de ses 59 ans, est décédé monsieur Serge Bédard, époux de madame Chantal Lavoie,. Il était le fils de feu madame Denise Rémillard et de feu monsieur Réal Bédard.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 15.Il laisse dans le deuil outre son épouse Chantal Lavoie, ses deux fils : Dominic Lavoie (Chantal Agaliottis), Keven Bédard, ses petits-enfants : Alexis, Neilsy, Jayden, Logann et Olivia; sa soeur France Bédard et son conjoint François. Il laisse également dans le deuil plusieurs belles-soeurs et beaux-frères, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ses amis (es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Autonhommie Centre de Resssources pour Hommes, 1575, 3e Avenue, Québec, (Québec) G1L 2Y4, 418-648-6480www.autonhommie.orgDes formulaires seront disponibles sur place.