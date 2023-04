En ce qui concerne les poissons: saviez-vous que...

L’anguille d’Amérique présente certaines unicités très intéressantes. Il s’agit entre autres de l’espèce qui occupe la plus vaste gamme d’habitats au monde. Tout comme le saumon, elle fréquente les eaux douces et salées. Étant toutefois catadrome, elle ira se reproduire en mer, plutôt qu’en rivière. Il s’agit également de l’une des seules espèces capables de nager à reculons sur une courte distance.

• À lire aussi: Salines pour les cervidés

Les poissons sont équipés de plusieurs nageoires. La caudale, souvent désignée comme la queue, est le propulseur principal qui permet aussi les mouvements sur un axe en forme de S. De manière générale, les pelviennes et les pectorales servent à la nage lente, à la direction, au freinage et à la stabilisation. Pour leur part, la dorsale et l’anale agissent à titre de gouvernail. Quand le vertébré aquatique dilate sa vessie natatoire, il peut remonter et quand il la contracte, il peut descendre.

Les saumons, les anguilles, les esturgeons noirs, les aloses, les poulamons et certaines familles de lamproies font partie des plus grands voyageurs de la Belle Province. Ces grands migrateurs parcourent de très longues distances pour quitter le bercail et y revenir.

Au sujet de l’âge des divers spécimens qui peuplent nos eaux, les biologistes estiment que la truite brune peut vivre 7 ans, l’omble de fontaine 8 ans, la perchaude 10 ans, le saumon atlantique et la truite arc-en-ciel 11 ans, la ouananiche 12 ans, le doré noir 13 ans, l’achigan à grande bouche 16 ans, l’achigan à petite bouche 18 ans, le brochet du nord 25 ans, le doré jaune 26 ans, le maskinongé 30 ans, l’omble chevalier 40 ans, le touladi 45 ans et notre doyen, l’esturgeon de lac, 80 ans.

À la pêche à l’esturgeon jaune, durant la saison autorisée, dans les zones 7 et 8 par exemple, il est possible de garder des poissons mesurant de 80 cm à 130 cm inclusivement. Cette règle est mise de l’avant et est entièrement justifiable lorsqu’on sait que le mâle passe à l’acte pour la première fois entre l’âge de 8 et 20 ans, alors qu’il a une taille d’environ un mètre. La femelle, pour sa part, ne sera pas mature avant l’âge de 15 ans, voire jusqu’à 30 ans. Elle mesurera à ce moment 130 cm. Retenez aussi que ces colosses ne frayent pas chaque année.

La barbotte brune, dont la chaire est délicieuse, lorsque bien apprêtée, est reconnue pour être principalement nocturne. Ses barbillons lui servent à localiser sa nourriture sur le fond. Étrangement, elle fraye le jour, en mai et en juin !

Le touladi semble connaître le sens du mot timing, puisque l’acte se déroulera systématiquement entre 19 h et 22 h.

Plusieurs personnes ont de la difficulté à différencier les truites et les ombles. En partant, à la base, le langage populaire a déformé certaines appellations. Par exemple, la truite mouchetée n’a rien d’une truite. Son vrai nom est omble de fontaine. Tout comme la truite grise n’en est pas une, mais plutôt un omble qui porte le nom de touladi. Règle générale : retenez que les ombles ont des taches pâles sur fond sombre et que pour leur part, les truites et les saumons ont des taches sombres sur fond pâle.

Quand on pense à l’omble de fontaine, l’espèce la plus populaire auprès des pêcheurs sportifs du Québec, on oublie parfois à quel point il peut être vorace. Il dévorera assurément des insectes, des sangsues, des larves, des mollusques, des crustacés, des lombrics, des araignées et des petits menés. Plus il grossira, plus ambitieux deviendra-t-il sur le plan de la taille de ses aliments. Il n’hésitera pas à intercepter des batraciens comme des grenouilles, des salamandres, des couleuvres, et même des souris. Dans certains cas, il deviendra cannibale.

En terminant, sachez que même si la pêche au doré débute le 19 mai dans l’ensemble de la zone 7, les amateurs devront attendre jusqu’au 25 mai avant de se lancer aux trousses des dorés noirs et jaunes dans les trois sanctuaires de pêche situés dans l’archipel du lac Saint-Pierre, soit ceux du chenal aux Corbeaux, du petit barrage entre l’île Ronde et l’île Madame ainsi que celui du grand barrage entre l’île Ronde et l’île de Grâce.