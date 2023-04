En chalet, en roulotte ou en VR chez les Abénakis d’Odanak

À 30 kilomètres à l’est de Sorel-Tracy, le camping Abenaki Aventure, destiné principalement aux roulottes et aux VR, accueille aussi ceux qui n’en ont pas.

On y fait la location de roulottes et de petits chalets presque neufs, le site ayant ouvert en août 2021. Il devient alors possible de se joindre à des amis qui possèdent déjà un VR ou une roulotte.

Un camping unique

Situé dans la communauté abénakise d’Odanak, le camping est aménagé par sections en cercle. Pour les Premières Nations, cette forme fait partie des traditions pour favoriser les échanges avec les autres.

Photo fournie par Abenaki Aventure

D’ailleurs, les sections qui comprennent de trois à huit terrains chacune facilitent les regroupements d’amis ou de familles. Au beau milieu du cercle, tous peuvent alors se joindre à un feu de camp.

Cet aménagement est propice à la fête, ce qui est même favorisé par le camping avec un couvre-feu tardif à une heure du matin.

En location

Autre particularité du camping : les roulottes de location peuvent être déplacées dans la section où se trouvent des amis avec leur VR ou leur roulotte.

Photo fournie par Abenaki Aventure

Comme les petits chalets, celles-ci sont tout équipées pour la cuisine. Il n’y a que la literie et les serviettes à apporter.

Sur place et tout près

Plusieurs activités sont prévues cet été dont la dégustation de mets traditionnels, comme la bannique, la soupe sagamité et l’esturgeon fumé. Aussi au programme : des batteurs de tambour pouvant également offrir une prestation sur demande à un groupe.

Tout près, se trouve le Musée des Abénakis, nous faisant découvrir leurs coutumes ancestrales avec de la vannerie ou des accessoires de chasse et de pêche. Une maquette du village, entouré d’un fort érigé en 1704, illustre leur alliance militaire avec les Français.

En partance du musée, on a la liberté d’emprunter le sentier Tolba, agrémenté d’un belvédère. Un des attraits majeurs demeure le Pow wow. Ce sera la 64e édition cette année, comme quoi la tradition perdure.

ABENAKI AVENTURE : CAMPING

Terrains pour VR et roulottes : 78 divisés par sections de 3, 4, 6 et 8

78 divisés par sections de 3, 4, 6 et 8 Terrains pour tente (sans service) : environ 15

environ 15 Location de roulotte : à partir de 125 $ la nuit (plus 60 $ le terrain)

à partir de 125 $ la nuit (plus 60 $ le terrain) Location de petits chalets : à partir de 175 $ la nuit (minimum deux nuits)

à partir de 175 $ la nuit (minimum deux nuits) Wifi gratuit

Attraits d’Odanak : le Musée des Abénakis, le sentier Tolba et le Pow wow (du 21 au 23 juillet 2023)

le Musée des Abénakis, le sentier Tolba et le Pow wow (du 21 au 23 juillet 2023) abenakiaventure.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

De beaux sentiers à Saint-Jérôme

Au parc régional de la Rivière-du-Nord, un sentier pédestre mène à un belvédère avec vue sur les chutes Wilson. Trajet : une demi-heure. Aussi à découvrir : le Sentier des Arts, avec ses personnages en bois de rivage.

►www.parcrivieredunord.ca

Plein de bernaches à Plaisance

Entre Montréal et Gatineau, près de la route 148 et de la rivière des Outaouais, des milliers de bernaches du Canada font une halte vers la mi-avril. Dans le parc national de Plaisance, on les voit souvent dans les baies.

►www.sepaq.com

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.