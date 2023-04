En ligne avec Mark Weightman

Mark Weightman, le président des Alouettes, est natif de Saint-André-d’Argenteuil. Le football a fait partie de sa vie à partir du moment où il a fréquenté la Laurentienne High School à Lachute.

Cela lui a permis d’aller au cégep John Abbott tant pour les études que pour jouer au football. Durant ses années cégépiennes, il a demeuré à Sainte-Anne-de-Bellevue et ensuite à Notre-Dame-de-Grâce. Jusqu’à l’université Concordia, tout était facile, jusqu’au moment où il a dû faire un choix de carrière. Son camp printanier lui a fait comprendre que sa carrière comme joueur de football était terminée.

Il sera toujours reconnaissant envers son professeur universitaire en marketing, Brian Barbri, qui lui a fait découvrir le marketing sportif. Il décrit son retour à la tête des Alouettes dans un contexte où l’avenir est très prometteur.

Natif de Saint-André-d’Argenteuil.

Mon père, Laurent, qui travaillait à la Commission scolaire de Saint-Jérôme, avait 19 frères et sœurs. Il est natif de Saint-André-d’Argenteuil et est issu d’une famille rurale, catholique et québécoise. Papa nous a toujours enseigné à mes frères et moi que nous devions travailler pour obtenir ce que nous voulions.

Ta mère est native de l’Angleterre.

À l’âge de 4 ans, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, sa famille a immigré au Québec. Encore aujourd’hui, maman est la force tranquille de la famille. D’ailleurs, mes parents demeurent toujours dans notre maison familiale à Saint-André-d’Argenteuil.

Parler plusieurs langues est une tradition familiale.

Dans ma jeunesse, mes frères et moi parlions en français à notre père et en anglais à notre mère et cela m’a bien aidé dans mes études.

Pourquoi ?

J’ai fait mes études au primaire en français, au secondaire, au cégep et à l’université en anglais et mon MBA en français à l’UQAM.

Cependant vos enfants sont trilingues.

J’ai rencontré ma future épouse, Lotta Braam, une Suédoise, alors qu’elle participait à un programme d’échange étudiant à Montréal pour apprendre le français. Alors notre fille, Ella, et notre fils, Axell, qui sont ma fierté, parlent le français, l’anglais et le suédois.

Les samedis soir assis sur le sofa avec ton père.

Ce sont des moments que je n’oublierai jamais. J’avais à peine 4 ans à l’époque des grandes années du Canadien. C’était les années 1970, nous regardions le Canadien à la télé et dans mes mains, je tenais mon livre rouge pour inscrire le pointage. Mon père finissait de le remplir après que je m’étais endormi.

Tu aurais aimé rencontrer Maurice Richard.

Durant et après les matchs, mon père me parlait des exploits de Maurice Richard. Pourtant c’était Lafleur, Robinson, Savard et Lapointe qui portaient le chandail du Canadien. J’aurais tellement aimé parler au Rocket, mais je n’ai jamais eu cette chance.

Tu as fait la file pendant de nombreuses heures devant le Centre Bell.

Maurice Richard était exposé en chapelle ardente au Centre Bell. Je tenais à rendre hommage à un grand homme que je n’avais jamais rencontré, mais c’est comme si on se connaissait. Mes enfants, grâce à mon père, ont découvert qui était Maurice Richard.

Revenons à ta jeunesse et ton premier emploi.

Je travaillais au Club de golf Saint-André et ensuite celui de l’Oasis. Le matin au service des voiturettes de golf, en après-midi à l’entretien du terrain et en soirée préposé aux tables. Après 14 heures de travail, je n’avais pas le temps de jouer.

Tu as pratiqué plusieurs sports.

Je jouais au hockey à Lachute, à la balle-molle et au tennis à Saint-André-d’Argenteuil et j’ai découvert le football à la Laurentienne High School à Lachute.

Tu as agi comme médiateur plus d’une fois.

Il faut comprendre qu’à l’intérieur du même bâtiment il y avait une école française et une anglaise qui partageaient les mêmes installations. Oui, des prises de bec et des batailles faisaient partie de notre quotidien. Comprenez-moi, j’avais des amis dans les deux écoles alors la plupart du temps, j’étais le médiateur au beau milieu des conflits.

Tournoi de balle familial.

J’étais le jeune préposé au bâton de la famille Weightman qui affrontait les autres familles de la région. Mon plus beau souvenir est d’avoir vu mon papa à l’œuvre. En passant, récemment il m’a nommé tous les membres de l’équipe et la position de chacun.

Comment étaient les vacances familiales ?

Nous visitions les différentes régions du Québec dont le Village d’antan à Drummondville et le Zoo de Granby, qui pour un jeune garçon de 9 ans semblait être un voyage international.

Tu as eu en cadeau une moto qui ne fonctionnait pas bien.

Mes parents m’ont spécifié que tant que la moto n’était pas prête à faire de la route, il n’était pas question que je l’utilise. Mon oncle David, que je considère comme mon deuxième père, m’a enseigné les rudiments de la mécanique d’une moto. Pendant un an, nous avons travaillé à remonter la moto et ensuite un ski-doo Bombardier 1969.

Des randonnées à moto et à vélo.

Je me promenais toujours avec ma petite moto pour aller voir mes amis et à l’occasion pour aller à la pêche. J’avais aussi un talent musical, à l’école secondaire, je jouais du saxophone au sein de l’orchestre de l’école.

Tu as toujours une résidence en Suède.

La famille de Lotta Braam, que j’ai épousée il y a 26 ans, réside en Suède. Mon épouse et moi trouvons que c’est très important que nos enfants apprennent la culture suédoise, alors chaque année nous passons du temps à notre résidence suédoise. Permets-moi d’ajouter que mon épouse est une personne brillante, formidable, qui a toujours su relever ses défis en affaires. Encore plus important, elle est toujours présente pour les enfants et moi afin de nous soutenir dans nos différentes activités.