Faites briller vos miroirs

Nettoyez le miroir avec un produit commercial, ou un produit maison (2 parts d’eau, 1 part de vinaigre) que l’on conserve dans une bouteille munie d’un vaporisateur. Pour éviter les stries sur un miroir, vaporisez le nettoyant sur le chiffon et non sur la surface du miroir. Polissez ensuite le miroir avec un chiffon sec ou une boule de papier journal. Le papier journal est génial pour faire briller les miroirs ciselés, dont certains recoins sont difficiles à atteindre.

On peut aussi laver les miroirs avec une solution composée de quelques gouttes de shampoing diluées dans un seau d’eau chaude, ou avec une éponge ou un chiffon imbibé du jus d’un demi-citron. Nettoyez de haut en bas et de la gauche vers la droite.

Une autre recette efficace pour enlever les taches tenaces sur un miroir consiste à les frotter avec une pomme de terre pelée. Utilisez un papier journal ou un chiffon doux pour polir et faire briller à nouveau le miroir.

Dans la salle de bain, on enlève les résidus de laque pour cheveux, les taches de dentifrice et les traces de maquillage sur les miroirs avec de l’alcool à friction ou on redonne de l’éclat aux vieux miroirs avec un chiffon imbibé de thé bouilli refroidi.

La buée dans le miroir de la salle de bain

Pour empêcher la formation de buée sur le miroir de la salle de bain, vaporisez de la crème à raser sur toute sa surface ou utilisez un chiffon doux imbibé de quelques gouttes de glycérine. Après le polissage, ces traitements deviennent efficaces contre la buée.

Vous pouvez aussi barioler la surface du miroir avec un pain de savon sec. Il ne restera qu’à polir le miroir avec un linge doux pour qu’il ne présente pas de buée pendant 2 à 3 semaines.

Si on a oublié l’antibuée

Après la douche, utilisez le sèche-cheveux pour dissiper rapidement la buée ou profitez de cette buée pour un nettoyage rapide du miroir avec un chiffon sec que vous gardez à portée de main dans une armoire.