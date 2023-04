Fascinants vins du Rhône – Le Nord

Avec près de 500 références à la SAQ, les vins de la vallée du Rhône sont toujours aussi populaires au Québec. Coup d’œil en deux temps sur cette vaste région.

Avec plus de 30 000 hectares de vignes réparties sur six départements le long du Rhône, c’est la deuxième plus importante région de production de France après Bordeaux. Contrairement à la grande région méridionale concentrée autour d’Avignon, l’étroite région septentrionale compte un nombre limité de cépages. En rouge, seule la syrah est autorisée sur toute la partie allant de Vienne à Valence. En blanc, on peut utiliser uniquement la marsanne et la roussanne dans les appellations Saint-Joseph, Saint-Péray, Hermitage et Crozes-Hermitage, alors que le viognier est le seul permis dans les appellations Condrieu et Château-Grillet, cette dernière étant minuscule et l’apanage d’un seul domaine portant le même nom. Autre particularité propre au Nord : on peut ajouter jusqu’à 15 % de marsanne et de roussanne dans la confection d’un vin rouge et jusqu’à 20 % de viognier dans un vin de Côte-Rôtie qui produit uniquement du rouge.

Invité à séjourner dans la région par Inter Rhône à l’occasion des salons « Découvertes en Vallée du Rhône 2023 », j’ai eu l’occasion de goûter près de 400 vins, dont plus de 150 dans la partie nord ; en majorité de 2020, 2021 et quelques 2022 qui vont commencer à arriver sur notre marché. En voici cinq qui vous permettront de mieux comprendre cette fascinante partie septentrionale.

E. Guigal, Condrieu 2020

★★★★ | $$$$$

Fondé en 1946 par Étienne Guigal, à Ampuis, le domaine Guigal se passe de présentation. La Maison Guigal, qui incarne la partie négoce du domaine, propose des vins d’une remarquable qualité sur toutes les appellations du Nord. Le condrieu constitue un excellent exemple de ce que peut donner ce merveilleux vignoble escarpé. Nez envoûtant de pêche, d’abricot, de fleur d’oranger et d’amande grillée. Texture concentrée, riche, presque corsée, mais vivante et qui évite le piège de la lourdeur. Longue finale évoquant la mandarine et une fine impression d’amertume.

France 14,5 % | Vin blanc | 80,25 $

Code SAQ : 14991327

Yves Cuilleron, Les Vignes d’à Côté 2021, Collines Rhodanienne

★★★ | $1⁄2

Installé à Chavanay, au cœur de l’appellation Condrieu, Yves Cuilleron est devenu une figure emblématique du Rhône Nord. Parti de presque rien, ce talentueux et dynamique vigneron propose aujourd’hui un large éventail de vins sur toutes les appellations du Nord, sauf Hermitage. Et la qualité est remarquable. Tirant profit d’un millésime difficile, Cuilleron nous propose ici une syrah florale axée sur la pureté et la buvabilité, tout ça pour moins de 20 $. Une aubaine.

France 13 % | Vin rouge | 18,85 $

Code SAQ : 13619478

Jean-Michel Gerin, La Champine 2021

★★★ | $$

L’arrivée des deux fils, Michaël et Alexis, aux côtés de Jean-Michel Gerin semble avoir apporté un regain de pureté à cette cuvée Champine, sorte de mini côte-rôtie. Moins de bois avec plus de 80 % du vin qui est maintenant élevé en cuve inox contrairement à 20 % par le passé. Sur 2021, le vin est séduisant, croquant et finement poivré. Un délice.

France 13,5 % | Vin rouge | 25,60 $

Code SAQ : 11871240

François Villard, L’Appel des Sereines 2020, Collines Rhodaniennes

★★★ | $$

Émule et ami d’Yves Cuilleron chez qui il a fait ses premiers pas dans la vigne, François Villard produit des vins superbement texturés dans presque toutes les appellations du Nord. Le nom de la cuvée fait référence à l’ancien nom que portait la syrah (la sereine) et, évidemment, au chant des sirènes. Issu d’un millésime solaire et généreux, le vin se montre juteux, plein et parfumé à souhait.

France 13 % | Vin rouge | 20,30 $

Code SAQ : 12292670

Domaine Belle, Les Terres Blanches 2021, Crozes-Hermitage

★★★1⁄2 | $$$1⁄2

Voici un merveilleux exemple de ce que peut donner le duo marsanne et roussanne sur les sols argilo-calcaires de l’appellation Crozes-Hermitage. Profitant d’un élevage pour 20 % en fût neuf, 50 % en fût neutre et le reste en cuve inox, il en ressort un vin aux parfums intenses et précis de poire, de pâte d’amande et d’acacia. Bouche ample et dense tout en demeurant vive et précise. Une merveille.

France 13,5 % | Vin blanc | 36,50 $

Code SAQ : 14205285

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

