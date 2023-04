Grosse somme empochée pour le PDG de Couche-Tard

Toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Brian Hannasch encaisse 17 M$

Photo tirée de Twitter, @BrianHannasch

Le grand patron d’Alimentation Couche-Tard, Brian Hannasch, a réalisé un profit de 16,8 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions du détaillant lavallois, à la fin mars. Le dirigeant américain détient encore pour plus de 60 millions $ d’actions de Couche-Tard, qu’il dirige depuis 2014 à partir de l’Indiana. Le titre de l’entreprise québécoise a gagné plus de 12 % en Bourse depuis le début de l’année et a récemment atteint un nouveau sommet historique de plus de 68 $.

Une PME de Québec vendue à des Français... en anglais

Capture d’écran tirée du site web de Photonis

Dans un communiqué publié uniquement en anglais, le groupe français Photonis a annoncé cette semaine l’acquisition de la PME Telops de Québec pour une somme non précisée. Fondée en 2000 par Jean Giroux, Telops conçoit et fabrique des imageurs hyperspectraux et des caméras à infrarouge pour les secteurs de la défense et de la recherche. L’entreprise emploie plus de 100 personnes, dont une quarantaine en recherche et développement.

Nouveau Monde Graphite récolte 29 M$

L’entreprise minière Nouveau Monde Graphite de Saint-Michel-des-Saints prévoit recueillir au moins 22 millions de dollars américains (environ 29,3 millions $ CA) par le biais d’une émission d’actions menée par Cormark Securities et BMO Marchés des capitaux. Les fonds amassés serviront surtout à faire progresser les deux principaux projets de l’entreprise : la mine Matawinie dans Lanaudière (ci-dessus) et une usine de matériaux de batteries à Bécancour, dans le Centre-du-Québec.

CIMA+ achète en C.-B.

La firme d’ingénierie québécoise CIMA+ a récemment mis la main sur MidSea Engineering de Vancouver. Cette dernière se spécialise dans les secteurs des ressources hydriques, de l’hydroélectricité, des infrastructures marines et du génie industriel. Fondée en 1990, CIMA+ emploie plus de 2800 personnes et compte une trentaine de bureaux au Canada.

Hotello avalée par des Européens

Le groupe Mews, dont le siège social se trouve à Prague, en République tchèque, s’est porté acquéreur de la PME montréalaise Hotello, fondée en 2001 par Rafik Berzi. Hotello offre un logiciel de gestion hôtelière web utilisé par plusieurs établissements québécois. Actif dans le même secteur, Mews dessert plus de 3500 hôtels situés dans 80 pays.

Un gros actionnaire de WSP Global vend

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada a vendu, la semaine dernière, pour plus de 95 millions $ d’actions de WSP Global. Avec une participation d’environ 14 %, le gestionnaire institutionnel de Toronto est le deuxième plus important actionnaire de la firme d’ingénierie montréalaise derrière la Caisse de dépôt (18 %). Le titre de WSP s’est apprécié de plus de 170 % au cours des cinq dernières années. L’entreprise vaut aujourd’hui plus de 20 milliards $ en Bourse.

Effigis change (encore) de mains

L’entreprise américaine Osmose Utilities Services a fait l’acquisition de la division Géospatial et gestion d’actifs de la firme montréalaise Effigis Géo-Solutions. Depuis 2016, Effigis appartenait au groupe Cansel, établi en Colombie-Britannique. Celui-ci conservera les divisions Observation de la Terre et Produits d’Effigis. La division acquise par Osmose compte notamment Hydro-Québec, Bell, Telus, Vidéotron, Fortis et Teck parmi ses clients.