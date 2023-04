Haine en ligne: ça presse!

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, le maire de Wickham a remis sa démission, victime d’intimidation de la part de citoyens. Une situation révoltante, qui illustre l’urgence d’agir pour contrer la haine en ligne.

Dans sa lettre de démission, le second maire démissionnaire de la petite municipalité, Charles-Antoine Fauteux, s’inquiète de savoir « comment on va intéresser les jeunes à se présenter si on laisse des choses comme ça arriver ? On ne peut pas, en tant que société, se permettre ça ! »

Quand des gens élus par la population pour diriger des municipalités démissionnent parce qu’une poignée de citoyens les intimident et les menacent sur les réseaux sociaux, c’est toute notre démocratie qui en est affectée.

Gestes minimisés

Les cas de haine en ligne ne se limitent pas aux élus municipaux, mais ceux-ci, avec la proximité, semblent particulièrement affectés. C’est encore plus vrai dans les petites municipalités, qui vont finir par devenir ingérables si ça continue.

C’est tellement vrai que les regroupements de municipalités s’unissent pour réclamer des actions. Ils organisent des campagnes nationales de sensibilisation et offrent des formations sur la haine en ligne à l’intention des élus.

Pendant trop longtemps, notre société a minimisé la haine et les menaces sur les réseaux sociaux.

Sans cadre pour forcer les propriétaires de ces réseaux à modérer le contenu, ou à mettre en place un système efficace de signalement des illégalités, il ne faut pas s’étonner que ça déraille.

Important retard

Lors de la dernière campagne électorale, les libéraux fédéraux s’étaient engagés à déposer rapidement un projet de loi pour contrer la violence en ligne. Depuis, le ministre Pablo Rodriguez a mené des consultations, mais tarde à arriver avec des résultats.

Le Canada accuse un important retard par rapport à d’autres pays sur la question. Il faut passer à l’action, avec un projet de loi qui a du mordant.