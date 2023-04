Kaya, une belle découverte dans la vie de Philippe Laprise

Kaya, cette magnifique chienne labrador retriever âgée de 2 ans, en super forme et solide, est une belle découverte pour Philippe Laprise.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à adopter Kaya ?

Honnêtement, ce sont les enfants et Mylène, ma blonde, qui m’ont poussé à adopter. Je repoussais l’idée d’avoir un chien. J’étais plutôt sur les freins, car avoir un chien, ça coûte cher et ça demande beaucoup de temps. Moi, je ne suis pas souvent là. Il faut dire que c’est surtout Mylène qui s’en occupe 80 % du temps. Au bout du compte, je suis content d’avoir un chien. Je trouve ça agréable et fun. C’est une belle présence à la maison. Et ça m’incite à marcher.

2. Pourquoi avoir choisi le nom de Kaya ?

On cherchait des noms et les enfants ont trouvé Kaya, un mot qui voudrait dire petite sœur dans un langage autochtone.

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis plus chat quoiqu’en ce moment, j’apprécie le côté chien. J’ai toujours eu des chats et jamais de chien avant Kaya. J’aime les chats : ils sont plus autonomes. Je découvre les chiens avec Kaya.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Kaya ?

C’est une chienne pleine d’énergie et de spontanéité. Elle est très sociable. Elle veut être le buddy de tout le monde ! Elle est très douce et aimante. Zéro agressive. Elle est aidante aussi. Par exemple, quand un chien a peur d’elle, elle se couche sur le dos, en position de soumission. C’est un super bon chien. Elle est intelligente et comprend beaucoup de choses rapidement. C’est un chien bien équilibré, selon son éducateur canin.

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Kaya.

Elle ronfle tellement fort ! Parfois, ça résonne fort quand elle a le museau sur le plancher. On peut même se demander si elle n’aurait pas besoin d’une machine pour l’apnée du sommeil (rires)...

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Elle est très curieuse. Une fois, elle est allée dans la salle de bain et a ouvert le robinet du bidet et l’eau a jailli, tel un geyser, pendant environ 15 minutes avant qu’on s’en aperçoive. Il y avait de l’eau partout... On lui a par la suite interdit l’accès au 2e étage.

7. Quelle est son activité préférée ?

Elle adore se baigner. Elle a pris l’habitude de s’asseoir devant la porte de la piscine et de japper pour qu’on lui ouvre et qu’elle puisse se baigner. Après sa petite saucette, elle s’assoit de nouveau et jappe pour qu’on la fasse sortir. En bon labrador, elle demande à entrer dans la piscine au moins 20 fois par jour l’été. Au chalet, elle se baigne dans la rivière comme s’il n’y avait pas de lendemain.

8. En quoi Kaya peut être une source d’inspiration pour vous ?

Je suis un conteur alors Kaya m’inspire pour certains numéros. Par exemple, l’histoire du bidet, je l’ai racontée en spectacle. Aussi, je trouve les chiens inspirants, car ils nous portent à rencontrer des gens qui ont aussi des chiens et à socialiser davantage.

9. Tel maître, tel chien

C’est Mylène qui me faisait cette remarque plutôt drôle : Kaya et moi aimons regarder par la fenêtre quand des camions s’activent : le camion de recyclage, celui des ordures et même celui du déneigeur. Quand ils arrivent, on s’avance vers la fenêtre, on regarde en silence puis, quand c’est fini, on retourne à nos occupations. Même curiosité.

10. Une chose que vous ne saviez pas sur les chiens avant d’adopter Kaya ?

Je ne savais pas que les chiens ont des dents de lait et qu’ils les avalent souvent quand elles tombent.

► À propos de Philippe Laprise

Humoriste, il est présentement en tournée pour son spectacle intitulé Pourquoi pas et se produira au Cabaret du Casino de Montréal le 21 avril prochain.

◆ www.philippelaprise.com