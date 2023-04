La LNH n’est plus canadienne

Serge Savard dit vrai. Qu’aucune équipe canadienne de la Ligue nationale ne soit parvenue à gagner la coupe Stanley depuis trois décennies est quasiment inimaginable. On se dit que ça doit arriver pour une raison. Les 10 causes potentielles énumérées par mon collègue Stéphane Cadorette sont pertinentes. Ce qu’on peut ajouter, c’est que le visage de la LNH a changé du tout au tout depuis 1993. La ligue n’est plus exclusive au Canada. Pas seulement sur la glace, dans sa gestion aussi.

Le processus s’est amorcé avec la grande expansion de 1967. Le nombre d’équipes établies aux États-Unis est passé de quatre à dix d’un coup. C’était un avant-goût du libre-échange.

Les propriétaires de ces formations ont pris graduellement leur place dans les opérations du circuit. Le pouvoir a basculé lorsque les bureaux de la LNH ont été déménagés de Montréal à New York à la retraite de Clarence Campbell, en 1977.

La ligue s’est transformée en une entreprise américaine à partir de ce moment.

Bill Wirtz des Blackhawks de Chicago, Jeremy Jacobs des Bruins de Boston et Ed Snider des Flyers de Philadelphie étaient les gouverneurs les plus influents.

Tout passait par eux.

Les propriétaires du Canadien et des Leafs ne détenaient plus le pouvoir.

Alan Eagleson, directeur exécutif de l’Association des joueurs de la LNH et organisateur des tournois internationaux impliquant les joueurs de la ligue, était le maître du hockey en territoire canadien.

Internationalisation et commercialisation

Au même moment, le bassin des joueurs s’internationalisait, ce qui a mené à un changement progressif de l’identité des équipes.

Les Scandinaves sont arrivés, puis les Slaves qui devaient déserter leur pays pour venir jouer dans la plus grande ligue de hockey au monde.

L’Union soviétique a commencé à permettre aux vétérans de son équipe nationale de passer à l’Ouest. La chute du mur de Berlin a brisé les dernières frontières.

C’est sans oublier les énormes progrès des Américains et les avancées des Suisses et des Allemands.

La LNH se compare à la Premier League au foot. La composition des équipes est cosmopolite. Le Canadien n’est plus le club qui fut fondé pour regrouper des joueurs francophones.

Une autre étape déterminante dans la transformation de la LNH est survenue quand Gary Bettman a été fait commissaire. La ligue s’est commercialisée comme jamais.

Quand bien même on ne porte pas le petit Napoléon du hockey dans nos cœurs, les revenus du circuit sont passés de 400 millions $ à 5,7 milliards $ sous son règne.

Le chiffre dépasserait largement six milliards, n’eût été la COVID qui a entraîné la fermeture des amphithéâtres pendant une longue période.

Faible excuse

Pour ce qui est de la perception des joueurs envers les équipes canadiennes, les choses ont évolué avec le repêchage. Les joueurs ont fait connaissance avec d’autres marchés.

Ce n’est pas d’hier que des joueurs préfèrent les palmiers à la sloche. Dans les années 1970, Rogatien Vachon et Marcel Dionne se plaisaient sous le doux climat de Los Angeles. Carol Vadnais, Gilles Meloche et Joe Hardy aimaient vivre à Oakland, même si les Golden Seals de la Californie ne gagnaient pas souvent.

N’empêche, il y a de quoi se formaliser lorsqu’on entend que des joueurs font inclure dans leur contrat une clause stipulant qu’ils ne veulent pas faire carrière au Canada en raison, notamment, de la pression et de l’omniprésence médiatique. On a beau dire que les joueurs ne sont pas tous faits pareils, ces facteurs font partie du métier.

Nick Suzuki et Cole Caufield semblent-ils malheureux à Montréal ?

Rafaël Harvey-Pinard, Samuel Montembeault et Mike Matheson y sont heureux comme des rois.

Le Canadien et les Leafs sont à la LNH ce que les Yankees, les Red Sox et les Dodgers sont au baseball, les Giants, les Cowboys et les Patriots au football américain, les Celtics et les Lakers au basketball.

Les joueurs qui ont fait partie des grandes équipes du Canadien vous diront que l’intérêt des amateurs et des médias les aidait à bien performer. Ils étaient payés pour jouer au hockey et ils se donnaient corps et âme pour leur métier et leur équipe. Ils se considéraient privilégiés de gagner leur vie dans le sport qu’ils aimaient tant.

Aujourd’hui, tout n’est que business et ça commence dès que les joueurs destinés à jouer dans la Ligue nationale ont des agents à partir de 14-15 ans.

On est ailleurs.