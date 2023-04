La personne la plus riche au monde devient...plus riche

La fortune de la personne la plus riche au monde, le Français Bernard Arnault, a augmenté de 12 milliards de dollars, jeudi dernier, pour atteindre 210 milliards de dollars.

Le jour de cette annonce, des manifestants français ont tenté d’accéder à son bureau en guise de protestation, selon le «New York Post». Bernard Arnault, 74 ans, a été pris pour cible, puisque le président Emmanuel Macron a récemment tenté de repousser l’âge de la retraite pour la faire passer de 62 à 64 ans pour assurer la pérennité du système de retraite.

Or, des manifestants réclament que les milliardaires paient davantage.

Bernard Arnault, PDG et président de LVMH, devance désormais la fortune du deuxième plus riche au monde, Elon Musk de près de 30 milliards de dollars. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est quant à lui le troisième plus riche au monde avec 126 milliards de dollars, selon Bloomberg.

La dernière augmentation de la richesse d'Arnault est survenue alors que les actions de LVMH ont atteint un niveau record, à Paris, jeudi. La société a signalé une augmentation des ventes causée par la réouverture économique de la Chine, une première depuis la pandémie de COVID-19. Les marques appartenant à LVMH incluent Tiffany & Co., Christian Dior, Fendi et Louis Vuitton.