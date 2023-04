Les adresses du Cuisinomane: la crème des sushis!

Observer un maître sushi dans la réalisation de son art ne peut laisser personne indifférent.

De la cuisson du riz jusqu’au dernier coup de pinceau venant assaisonner la chair grasse du poisson, tous les gestes sont calculés – et étudiés. Une fine lame qui glisse sur la poitrine de thon, des mouvements affûtés, une partition rythmée... Aucun mouvement inutile, et d’une dextérité telle que l’appréciation de ladite tranche de poisson sur un monticule de riz (parfaitement assaisonné et pas trop compressé) est quintuplée. De quoi changer notre conception des sushis de grandes chaînes.

Voici quelques suggestions de restaurants où l’art du sushi est pris au sérieux !

Park

Photo fournie par le restaurant Park

Pour la crème de la crème des sushis à Montréal, on doit se rendre dans le quartier Westmount et s’attabler à la table du chef Antonio Park. On y savoure des sushis réalisés par des mains de maîtres, ornés par des poissons d’une qualité indiscutable. Plusieurs créations au menu rendent hommage aux racines coréennes et argentines de Park, pour un résultat des plus savoureux. La fraîcheur d’un chimichurri sur un nigiri de thon, ou une fine tranche de piment jalapeno mariné pour jazzer un hamachi ? Oui, chef !

► parkresto.com

► 378 avenue Victoria, Westmount, Montréal

Sushi Momo

Photo fournie par Sushi Momo

Si vous êtes un brin ouvert d’esprit, vous allez adorer les sushis entièrement véganes d’un chef qui maîtrise d’un bout à l’autre son art. Christian Ventura n’en est pas à son premier rodéo de restaurants à base de plantes, mais c’est incontestablement le Sushi Momo qui l’a propulsé au sommet. Ses sushis cloueront le bec même aux plus sceptiques ! On laisse notre côté puriste un peu à l’écart pour tomber sous le charme des créations aux saveurs internationales.

► sushimomo.ca

► 3609 rue Saint-Denis, Montréal

Kaiji Sushi

Photo fournie par Kaiji Sushi

Du côté de Sainte-Foy, il faut saluer la venue du Kaiji Sushi, le tout dernier restaurant à s’installer à l’intérieur de la récente halle gastronomique, le District Gourmet. C’est l’extra talentueux chef arrivé de Montréal Phong Thach qui navigue entre poissons et fruits de mer afin d’offrir une expérience colorée unique, où fraîcheur et audace rament dans la même direction. Kaiji est la renaissance, 10 ans plus tard, du tout premier -restaurant japonais du chef à -Montréal, cette fois-ci avec une -maturité et des expériences inestimables en poche. On réserve une place au comptoir ou en salle à manger, puis on fait confiance au chef, faisant ainsi vivre l’expression « omakase ».

► kaijirestaurant.com

► 990 route de l’Église, Québec

Tri Express

Photo fournie par Tri Express

D’origine vietnamienne, le chef Tri Du a choisi le Japon comme inspiration culinaire. Même si ses créations sont aussi éclatées que sa personnalité, au Tri Express, rien n’est pris à la légère : des sauces maison, jusqu’au summum de la qualité des poissons. On lui doit d’ailleurs l’invention de la « pizza sushi » ou du rouleau « Œil du Dragon », aussi très populaire dans de nombreuses chaînes de restaurants de sushis. Le Tri Express, une adresse très abordable à mettre à son carnet pour un prochain rendez-vous sushis.

► triexpressrestaurant.com

► 1650 avenue Laurier Est, Montréal

Saint Sushi

Photo fournie par Saint Sushi

Le Saint Sushi est possiblement le restaurant de sushis le plus décontracté et décomplexé en ville. Cela est rendu possible grâce au jeune chef Saeng Outhipvongxay, Laotien d’origine, mais qui a grandi à Montréal, notamment professionnellement au Tri Express au côté du légendaire Tri Du. Ici, toutes ses passions sont réunies : la musique et l’art, mais aussi l’amour de bien faire les choses, à sa manière. Il ne faut pas passer à côté du fameux « sapin de Noël » ainsi que du sushi « Sensei », rendant hommage à M. Du.

► saintsushi.com

► 424 avenue Duluth est, Montréal

► 1359 avenue Greene, Montréal

Kimono Sushi Bar

Photo fournie par Kimono Sushi Bar

Le Kimono Sushi Bar n’a pas tardé à forger sa forte réputation, en allant même jusqu’à déménager dans un local plus grand afin de pleinement répondre à la demande. Les adeptes du maki surprise se rendent sur la route de l’Église pour savourer la montagne de saumon, de thon ou de homard, bien perchée sur une rondelle de riz à sushi. En plus d’une grande variété de makis, nigiris et hosomakis, on peut également plonger les baguettes à l’intérieur d’un bol de bœuf croustillant à l’orange, de nouilles udon aux légumes, tout en se mettant en appétit avec une soupe miso et quelques gyozas.

► kimonosushibar.com

► 1137 route de l’Église, Québec

Enzo Sushi

Photo fournie par Enzo Sushi

Je recommande le Enzo Sushi soit à tout néophyte de cet emblème de la cuisine japonaise, ou à ceux qui n’apprécient pas forcément la trop forte présence d’un poisson cru déposé sur un délicat riz à sushi. Ce qui fait la renommée du Enzo depuis 2005 est, outre la promptitude à faire usage de sauces pour relever les créations, d’amalgamer ingrédients et -cuissons pour arriver à des résultats très distincts. On joue avec les températures : chaudes, froides, tièdes ; les textures : fondantes, croquantes, craquantes ; les saveurs : sucrées, salées, acidulées... Et ça plaît !

► sushi-enzo.com

► 150 boulevard René-Lévesque Est, Québec

Métropolitain – Eddie Sushi Bar

Photo fournie par Métropolitain - Eddie Sushi Bar

Avant même l’ascension en popularité des sushis à Québec, le Métropolitain accueillait déjà depuis plusieurs années une fidèle clientèle au palais aguerri. En effet, c’est en 1990 que le chef Eddie Mai décida de s’installer en plein cœur d’un quartier branché de Québec, Montcalm. Il a été l’un des premiers en ville à offrir des plateaux de nigiris, makis, gunkans et témakis, soigneusement disposés à l’intérieur d’un « bateau » de sushis. À savourer sur place midi et soir, ou à emporter pour déguster dans le confort de la maison.

► eddiesushi.com

► 1188 avenue Cartier, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com