Les autres et nous

Il y a 15 ans lorsqu’est née la KHL, on a cru qu’au fil du temps, le nombre d’Européens diminuerait dans la LNH. C’est le contraire. Il n’y a jamais eu autant d’Européens dans le circuit nord-américain.

Depuis la saison 2012-2013, le nombre de joueurs russes dans la Ligue nationale est passé de 26 à 57. De même nationalité ou provenance, le nombre de gardiens de but a aussi plus que doublé passant de quatre à neuf.

La hausse des athlètes suédois dans la Ligue nationale est fulgurante depuis une décennie passant de 59 à 102. Le même phénomène se produit chez les Finlandais qui sont maintenant 49 alors qu’ils étaient 27 il y a 10 ans.

Évidemment, deux équipes, Vegas et Seattle, se sont ajoutées au circuit Bettman depuis ce laps de temps, mais c’est le nombre de joueurs du Canada qui a diminué. Cette saison, 427 joueurs d’ici ont évolué dans le grand circuit ce qui représente 55 hockeyeurs de moins qu’il y a 10 ans. Ce sont les Ontariens qui sont légèrement moins nombreux alors que les Québécois ont augmenté leur participation. On a compté 63 joueurs du Québec cette saison et c’est cinq de plus qu’il y a 10 ans. Il ne reste que quatre gardiens de but du Québec alors qu’on en comptait 10 en 2012-2013.

Photo Martin Chevalier

À noter aussi une forte augmentation de joueurs des États-Unis. Ils étaient 298 cette saison soit 72 de plus qu’il y a une décennie.

Il est toujours étonnant de constater comment les Ontariens ont plus de facilité à se tailler une place dans la Ligue nationale. Cette saison, 63 Québécois et presque le triple (186) de l’Ontario. Quelle est

votre explication ?

De l’enclave

Samedi prochain, le 22 avril, il y aura déjà un an que Guy Lafleur nous a quittés. En passant, Lise, son épouse, a réussi à vendre la belle maison de l’île Bizard.

Le grand tournoi de golf de Serge Savard au profit des étudiants athlètes de l’Université de Sherbrooke aura lieu le mardi 15 août, cette année. Au Mirage, bien sûr !

Réponse à Guy Vézina. C’est au cours de la saison 2000-2001 que la LNH a établi pour de bon que tous les matchs devaient compter deux arbitres ce après deux saisons de tests.

Le 15 avril 1904, plus de 10 000 personnes vont assister à Montréal au combat pour le titre mondial des poids légers de lutte entre Eugène Tremblay et George Bothner de Chicago, champion en titre. Tremblay va gagner le combat qui durera 4 heures 24 minutes. Le promoteur de ce combat était George Kennedy, un des premiers propriétaires du Canadien.

Ne jetez plus vos balles de tennis usées. On peut les laisser en plusieurs points de récolte dans les clubs et elles seront recyclées. Elles peuvent devenir un confortable plancher dans les écuries.

On a plus la stabilité qu’on avait. Depuis 10 ans, le Canadien a utilisé 14 gardiens de but. Un seul Québécois : Samuel Montembeault.

Detroit est la seule équipe de la LNH dont le capitaine et ses assistants arborent les lettres « C » ou « A » du côté droit. Le sigle de l’équipe s’étend trop du côté gauche.

Est-elle la première femme dans l’abri des joueurs d’une équipe du baseball majeur ? Melissa Lambert, Américaine du Connecticut, interviendra directement avec les joueurs et le personnel dans l’abri des Royals de Kansas City. Elle est spécialiste en santé mentale.

La quinzième saison de Jonathan Toews aura été la dernière à Chicago. À la fin du dernier match au United Center, Jo a reçu une très longue et émouvante ovation après un échec de 5 à 4 contre Philadelphie.

Photo AFP

Selon Wayne Gretzky, Bobby Orr et Gordie Howe sont les deux plus grands joueurs de l’histoire de la LNH. Discutable.

Oui, le temps passe. Le combat Lucas-Beyer à Leipzig en Allemagne, ça fait déjà 20 ans. J’y étais.

Photo d'archives