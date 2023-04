Floride: les bonnes adresses de Luc Senay

En 2020, l’acteur, animateur et metteur en scène Luc Senay et la productrice, réalisatrice, scénariste et monteuse Janie Gaumond-Brunet ont décidé de changer de vie. Ils ont vendu leur résidence de Shefford en Estrie non pas pour s’installer dans une plus petite maison ou un condo, mais bien pour emménager à temps plein dans une fourgonnette et devenir, à 59 et 64 ans, des nomades !

Bien sûr, ils aimaient leur environnement : les fleurs, les arbres, la grande piscine, et cette maison remplie de beaux objets, mais un jour, ils ont réalisé qu’ils pouvaient avoir tout ça et même plus en étant des « neutrons libres », comme ils se plaisent à le dire.

L’âge a aussi beaucoup influencé leur décision : « Combien de belles années en santé nous reste-t-il pour découvrir le monde ? De voir partir plusieurs de nos bons amis avant l’âge de 65 ans a été le coup de grâce », explique Luc Senay.

Le couple a donc fait fi de tous les commentaires insécurisants d’amis et de parents proches et a dit « bye bye » à la normalité.

En décembre 2022, ils sont devenus les heureux propriétaires d’une fourgonnette Mercedes-Benz 4x4 de 22 pieds, complètement réaménagée par l’entreprise CosyRoad. Ce véhicule qu’ils partagent avec leur féline Lilibeth de 18 ans est à la fois leur maison, mais aussi leur espace de travail, car le couple n’a pas l’intention d’arrêter : « Tant que le métier d’acteur voudra de moi, je serai là, et c’est la même chose pour Janie. Notre but est tout simplement de choisir, pour mieux ralentir », confie le comédien qui célébrera ses 50 ans de carrière cette année.

Photo fournie par Luc Senay et Janie Gaumond-Brunet

Ensemble depuis 22 ans, ils développent présentement le projet L’Étoile et L’Autre, une série documentaire qui traitera de leur décision d’être des lovebirds tout en partageant des moments de leur quotidien, des lieux qu’ils visitent et des gens qu’ils rencontrent.

La Floride, qu’ils connaissent bien, est le premier décor qu’ils ont choisi. Puisque 80 % de leur temps est consacré à leur travail, voici donc des lieux et des espaces où il leur est possible de joindre l’utile à l’agréable.

THE CONTAINER STORE, BOCA RATON

Photo fournie par Luc Senay et Janie Gaumond-Brunet

Janie nous parle ici d’une première adresse qu’elle apprécie tout particulièrement : « Un mot pour décrire cette fabuleuse chaîne de magasins dont celui de Boca Raton sur Glades Road : ayoye ! Pendant que Luc était en tournée de théâtre avec Maude Guérin au Québec, j’ai transformé notre VR en studio pour nos premiers tournages. Que ce soit pour notre bureau ou notre maison, j’ai trouvé toutes sortes de contenants pour le rangement, des ustensiles, des gadgets utiles pour ranger les fils de mes trop nombreux appareils électroniques ».

RR ÉLECTRONIQUES, SUNRISE

« Si vous êtes comme Janie, maniaque de gadgets électroniques, oubliez l’impersonnel Amazon et allez voir le charmant Martin Moncada chez RR Électroniques au Sawgrass Mills à Sunrise. Une boutique où vous pourrez acheter à la fois de l’équipement professionnel à très bon prix, mais aussi des outils essentiels quand un VR sert de maison, comme un détecteur de fumée muni d’une caméra de surveillance. Psss... Martin est aussi, à ses heures, un chanteur romantique ! » (soundcloud.com/martinmoncada)

SUGAR SAND PARK, BOCA RATON

Photo fournie par Luc Senay et Janie Gaumond-Brunet

« Quel magnifique endroit inspirant pour la création ! Janie a travaillé tellement de fois dans ce parc municipal de 53 hectares avec un centre des sciences pour les enfants, un théâtre, une salle de sport et des sentiers dans la nature. Il a remporté plusieurs fois le prix d’excellence comme Best of the Best Parks ! C’est un lieu paisible entouré d’arbres, d’oiseaux qui gazouillent, de ratons laveurs tout doux, et de chats sauvages souvent nourris par des citoyens. L’entrée est gratuite et en plus, les adeptes de la vie en VR peuvent y remplir leur réservoir d’eau gratuitement. »

CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, DEERFIELD BEACH

Photo fournie par Luc Senay et Janie Gaumond-Brunet

« On va se le dire, la vanlife est très populaire en Floride. L’une des caractéristiques de ce mode de vie est de dormir le moins possible dans les campings et d’opter pour du bunducking, c’est-à-dire choisir des lieux inusités et gratuits, comme au bord de l’eau ou devant de vastes étendues montagneuses. Mais ça n’est pas toujours facile d’en trouver sur la côte est de la Floride. Alors, il nous faut parfois dormir dans des stationnements où l’overnight camping est permis. Certains Walmart, Brass Pro Shop, Target et même Home Depot le permettent encore toutefois, nous préférons les typiques Cracker Barrel Old Country Store, une chaîne de restaurants bien connus, tous décorés de la même façon. Notre chouchou est celui de Deerfield Beach avec ses poules en abondance, donc le matin, on se réveille au son du cocorico ! Puis, avant de quitter les lieux, nous avons un rituel, notre corvée de nettoyage autour du restaurant. C’est notre façon de dire merci ! Dormir dans plusieurs de ces stationnements nous a fait prendre conscience d’une tout autre réalité en Floride, celle de toutes ces familles qui dorment dans leur véhicule. Le soir venu, des mères ou des pères, souvent monoparentaux avec 2 ou 3 enfants, installent des matelas dans leur voiture pour y passer la nuit ! C’est vraiment très triste de voir qu’autant de familles se retrouvent dans cette situation. »

LES PARCS D’ÉTAT FLORIDIENS

Photo fournie par Luc Senay et Janie Gaumond-Brunet

« Les State Park de la Floride sont l’une de nos plus belles découvertes. On peut y nager, pêcher, ramasser des coquillages, faire du vélo, du kayak et même se marier ! Janie et moi avons choisi d’y travailler. Nos deux coups de cœur, d’abord le très urbain Hugh Taylor Birch State Park entre l’océan Atlantique et l’Intercoastal. Pas étonnant qu’il soit aussi appelé le Central Park de Fort Lauderdale.

Photo fournie par Luc Senay et Janie Gaumond-Brunet

Nous apprécions aussi le Dr Von D. Mizell-Eula Johnson State Park à Dania Beach, près de la A1A. C’est un magnifique endroit où l’on peut rencontrer beaucoup de Québécois en mode vanlife qui viennent passer la journée à la plage, qui est, disons-le, spectaculaire. Pendant que je répétais mes textes de 5e rang, Janie faisait le montage de notre documentaire sur le tempo des vagues. Gratitude ! Comment ne pas dire “merci à la vie” ? Vraiment, ces parcs sont à découvrir et les gens qui y travaillent avec leur sourire et leur bonne humeur également. »

T.Y. (TOPEEKEEGEE YUGNEE PARK), HOLLYWOOD

« Janie, toujours à la recherche de places bucoliques pour travailler, a fait la découverte d’un parc, le T.Y. Topeekeegee Yugnee Park au cœur d’un quartier d’Hollywood dont le nom signifie “lieu de rencontre ou de rassemblement”, ce qui le décrit très bien, parce que tous les week-ends, les familles floridiennes s’y rassemblent pour célébrer des anniversaires autour d’un potluck. »

HOLLYWOOD BEACH, HOLLYWOOD ET DEERFIELD BEACH

Photo fournie par Luc Senay et Janie Gaumond-Brunet

« Comme le dit Michel Rivard dans sa chanson Je voudrais voir la mer... prenez la rue Scott par la N Ocean Drive et allez au bout, en face du boardwalk d’Hollywood Beach. Vous allez voir la mer bien installé dans votre VR. Quel bel endroit pour y faire un 5 à 7 entre amis. Le stationnement est payant, mais ça en vaut le prix. Un jour, Janie et moi, après avoir refait le monde avec Guylaine Tremblay et son amoureux Christian Lebel, avons décidé d’y passer la nuit pour 25 $ US. On s’est endormis collés, bercés par le son des vagues. Au petit matin, c’est le good morning du soleil levant qui nous a réveillés !

Photo fournie par Luc Senay et Janie Gaumond-Brunet

Un autre de nos incontournables est Deerfield Beach. Ici, au bord de la mer, on se stationne à peu de frais, on se baigne, on picosse dans les restants de la veille et on se crée de nouveaux souvenirs de nomades... »

►Allez visiter la page Facebook de L’Étoile et L’Autre pour suivre la vie simple et pourtant très riche de Luc Senay et Janie Gaumond-Brunet.

