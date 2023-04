Les profs de français exténués

Et ils ne s’en cachent pas. La Presse rapportait hier les propos de la vice-présidente de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), qui n’en peut plus d’enseigner les règles de la grammaire, dont l’accord du participe passé et les « maudites » exceptions. Le mot « maudit » est du cru de votre chroniqueuse.

Dans son exaspération, Alexandra Pharand crie au secours. Au secondaire, un élève passe 80 heures à apprendre les participes passés. C’est un temps fou consacré aux exceptions liées au participe passé, affirme-t-elle.

Les élèves se plaignent, dit-elle. Elle essaie de les consoler en s’excusant, dit-elle, de leur apprendre des règles qui datent de 400 ans et qui sont déconnectées de la réalité (sic).

Madame Pharand semble prête à larguer aussi les dictées. « Écrire pour une dictée, ce n’est pas écrire pour être lu. C’est écrire pour être corrigé par son prof. Ça n’a pas beaucoup de sens pour un élève », déclare la vice-présidente de l’AQPF.

Échec national

La franchise de cette prof de français est un atout pour compléter le triste tableau de l’enseignement du français, un échec national au Québec. C’est partout pareil, diront les relativistes. Peut-être. Mais nous, francophones du Québec, sommes en régression démographique. Nous ne pouvons compter que sur l’apport de l’immigration pour contrebalancer ce recul.

Et qui va nous garantir que nos lois actuelles sur la langue et la laïcité ne seront pas rejetées par les tribunaux, et ce, jusqu’en Cour suprême ?

Qui va nous garantir aussi que sans la contrainte de ces lois, les nouveaux immigrants enverront leurs enfants à l’école française ?

L’on peut comprendre le découragement des profs de français, ces malaimés du système d’éducation. Mais en s’attaquant aux règles de grammaire et à cette vieille pratique de la dictée, les enseignants devraient aussi remettre en question les mathématiques – l’algèbre, ou la géométrie –, un casse-tête pour de nombreux élèves à l’exception des matheux.

Effort

Enseigner est non seulement un art, une science, mais un sport de haute voltige. Sans faire de dictées, comment apprendre à écrire ? Sans l’obligation de lire des ouvrages aux qualités littéraires minimales qui exigent un effort particulier, aucune transmission de connaissances intellectuelles ne sera possible.

Tout a été tenté. L’écriture au son a été une catastrophe. On a enlevé la pratique de la dictée et de la mémoire. Voilà le tableau peu édifiant de l’éducation d’aujourd’hui. De surcroît, on a mis sur les épaules des enseignants la responsabilité d’élever les enfants, tâche que trop de parents n’assument pas. Or, l’école ne peut pas être l’institution compensatoire de tous les besoins des jeunes.

Il faut que la situation soit intolérable pour que les profs de français au primaire comme au secondaire remettent en question les contraintes de la langue française et reprennent le vieux refrain des règles de grammaire dépassées.

L’apprentissage d’une langue exige un effort et la maîtrise de son génie propre. L’anglais est aussi difficile à apprendre que le français. Et que dire du japonais, du chinois ou de l’arabe classique ? Peu d’enfants québécois deviendront écrivains ou linguistes. Mais il est essentiel de transmettre aux enfants l’amour de leur langue. En évitant de les décourager en parlant des pièges grammaticaux et des exceptions à la règle.