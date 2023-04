« Il a tenté de nous ridiculiser devant ses partisans »

Ce n'était pas de savoir « si », mais plutôt « quand » le feu prendrait entre Serge Beausoleil et Patrick Roy. La réponse : samedi soir après le match no. 2 de la série, remporté 5-1 par les Remparts qui prenaient une avance de 2-0, au terme duquel Beausoleil a accusé les Remparts d'avoir volontairement voulu les humilier devant les 12 766 spectateurs réunis au centre Vidéotron.

• À lire aussi: Il n’y a pas d’amour entre les Remparts et l’Océanic

• À lire aussi: L’Océanic peut-il causer la surprise face aux Remparts?

• À lire aussi: [À VOIR] Le Drakkar de Baie-Comeau a-t-il été volé?

En fin de troisième période, alors qu'ils étaient confortablement en avance, les deux défenseurs des Remparts se sont repliés avec la rondelle dans leur territoire et se sont passés le disque pendant de longues secondes, sans recevoir de pression des joueurs de l'Océanic, dans le but d'exposer leur stratégie défensive qui consiste à se replier en zone neutre.

« J’ai trouvé ça très triste et une part de mon respect est parti ce soir, a déploré Beausoleil après la rencontre. J’ai [l'entraineur-adjoint] Donald Dufresne avec moi, qui a gagné la coupe Stanley et roulé sa bosse dans le hockey. Il disait : ''Serge, c’est quelque chose que tu fais sur la route, quand un club ferme le jeu." L’ironie dans tout ça c'est que les Remparts appliquent exactement le même échec-avant 1-1-3 en zone neutre. Il [Patrick Roy] a tenté de nous ridiculiser devant ses partisas. Il va probablement trouver des raisons pour ça mais pour moi, c’est extrêmement triste ce qu’il a fait là. »

Dans le camp adverse, Roy se défendait d'avoir voulu ridiculiser leur adversaire. Selon lui, l'idée avait été proposée par les joueurs.

« On n'a pas voulu les embarasser. Il restait sept minutes et les gars voulaient protéger l'avance. C'est sûr que Serge n'est peut-être pas content de la défaite et il pense peut-être qu'il méritait de sortir d'ici avec une égalité de 1-1. Je vais plutôt mettre le blâme là-dessus. [...] On a toujours le même respect pour l'organisation. Le but n'était pas de les embarasser et l'initiative est venue des joueurs. Ce n'est pas moi qui leur ai demandé. »

Si Roy a accepté cette demande de ses joueurs, explique-t-il, c'est qu'il espérait que ses leaders prennent les choses en main après la contre-performance de la veille.

« C'était le leadership qu'on voulait avoir. On voulait que ce soit ça qui prennen le dessus dans ce match. On ne voulait pas revenir sur le match d'hier et montrer des séquences négatives : on a plutôt montré des séquences positives et quand ton leadership amène des idées, tu écoutes et tu les laisses faire. »

Meilleur match

Bref, au final les Remparts se dirigeront vers Rimouski pour les matchs 3 et 4, mardi et mercredi, en avant 2-0 dans la série. Samedi, ils ont été beaucoup plus convaincants qu'ils ne l'avaient été la veille et ont été menés par l'attaquant James Malatesta qui, en plus de ses deux buts en première période, a été la bougie d'allumage de l'équipe, dérangeant l'adversaire du début à la fin.

« Il a été incroyable. Depuis qu'on a mis [Kassim Gaudet] avec les deux [Malatesta et Nathan Gaucher], c'est un trio qui fonctionne vraiment bien. Aujourd'hui, James a joué tout un match. Il patinait, il jouait physique. Il a vraiment bien fait ça. »

En plus de Malatesta, Evan Nause a marqué d'un tir des ligues majeures, tout comme Zachary Bolduc qui a déjoué Patrik Hamrla d'un puissant tir sur réception en début de troisième période, qui faisait 4-1.

« Le lancer sur réception de Bolduc, même moi je ne l'aurais pas arrêté dans mes meilleures années. Ça démontre que c'était vraiment un bon lancer. »

Pour le no. 15 des Remparts, la précision des tirs de l'équipe depuis le début de la série contre l'Océanic traduit la confiance qui règne à l'interne.

« On joue en confiance. Toute l'équipe est en confiance. On joue bien en unité de cinq et c'est ce qui nous permet d'avoir de bonnes opportunités de lancer au filet. »

En incluant les huit en saison régulière, les Remparts ont donc remporté leurs dix matchs contre l'Océanic jusqu'ici cette saison.

La pression sur l'Océanic ?

Les troisièmes et quatrièmes matchs de la série auront lieu mardi et mercredi soir au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

« La pression est sur eux, estime Patrick Roy. Le prochain match va en dire long sur la suite de la série. Il faudra être prêts. Je suis obligés de dire qu'ils travaillent bien de l'autre bord. Serge fait un bon travail avec son groupe et les prépare bien. On n'est pas surpris de ce qu'on voit. »