Métastases: Keith Kouna est de retour et tire dans toutes les directions

Après un album pour enfants, de la musique pour le théâtre et une pandémie, Keith Kouna est de retour avec un cinquième opus. Une nouvelle collection de chansons, intitulée Métastases, où l’auteur, compositeur et interprète de Québec tire dans toutes les directions.

Au menu, des sonorités grunge, du rock, du punk, du blues, de la chanson française, un soupçon de métal, des orchestrations et Aux quatre vents, un titre country écrit pour Renée Martel et qui n’a pas été retenu.

Parmi les titres, on retrouve C’est un bum, G3A 1WB, Les gens, Y faut des sales, Les vieux qui courent, Cash et DBM, un vif échange au métal où il scande «Dimebag-Buzzo-Mustaine» qui sont associés aux formations Pantera, Melvins et Megadeth.

Au bout du fil, l’artiste de 48 ans, fondateur de la mythique formation punk Les Goules, avoue aimer l’éclectisme.

«J’aime bien me promener, varier les tempos et les couleurs. Il y a toujours, sur mes albums, des tounes qui rentrent et d’autres plus mollo. C’est assez représentatif de tout ce que j’ai touché depuis Les Goules», a-t-il fait remarquer.

Métastases arrive après son opus Bonsoir Shérif lancé en 2017. Il y a eu, entre les deux, un album pour enfants, Kid Kouna, la musique pour la pièce de théâtre La duchesse de Langeais et une pandémie qui a mis bien des affaires sur pause. «Ça passe vite, le temps», a-t-il laissé tomber.

L’auteur, compositeur et interprète de Saint-Augustin-de-Desmaures n’avait pas d’objectif précis pour cet opus, en vente depuis le 24 mars dernier.

Photo fournie par Larissa Relations Médias

«J’y suis allé avec ce qui sortait et selon mon état d’esprit. Je prends des notes et je travaille différents trucs. Je garde tout ce que je trouve intéressant et je vois ce que je peux faire avec. Je ne me badre pas trop avec des objectifs précis», a-t-il indiqué.

Satisfait

Au fil des vingt chansons et l’heure de musique de Métastases, Keith Kouna parle du temps qui passe, de la mort et des amours perdus, qu’il appelle les bons vieux thèmes récurrents.

«Il y a tout le temps de quoi à dire avec tout ce qui touche à l’existentiel. C’est bien beau de patauger dans l’amour, la mort et la désillusion, mais j’essaie de désamorcer ça avec la légèreté de l’existence», a-t-il confié.

Keith Kouna est satisfait de ce nouvel album qu’il considère comme le plus achevé, le plus zen et le plus accompli de sa carrière.

«J’aime l’ambiance, les contrastes, l’ordre des chansons, le côté un peu grunge et mélancolique et aussi les petits pétages de plombs par-ci par-là. C’est un album bien construit et bien présenté», a-t-il fait savoir, ajoutant que les derniers albums lancés deviennent toujours les préférés.

Keith Kouna sera en spectacle le 29 avril au Pantoum à Québec, le 15 juin aux Foufounes électriques et le 21 juillet au Festif! de Baie-Saint-Paul. Les dates de ses concerts sont en ligne sur le site keithkouna.com.