Météo: le soleil continue de briller sur le Québec

Après un léger aperçu en milieu de semaine, le beau temps continuera de régner au Québec cette fin de semaine, avec des températures qui feront oublier la récente crise du verglas.

Le soleil brillera notamment sur Montréal et ses régions limitrophes, avec un mercure qui atteindra un maximum de 24 samedi et dimanche. Ce sera essentiellement de même pour l’ensemble de l’ouest du Québec, soit en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue.

Les résidents du centre de la province auront droit au même traitement: le soleil brillera sur toutes les régions touchant ce secteur, et ce pour toute la durée de la fin de semaine. Si certaines de ces régions pourraient ne pas autant ressentir le soleil que d’autres, tel que Charlevoix, où il fera 10 degrés, le mercure devrait remonter dans les parties sud de la province, notamment en Estrie (24 degrés).

Même son de cloche du côté de l’Est du Québec, où les rayons de soleil devraient également se faire ressentir. Ce sera cependant plus frais dans des coins tels que Matane, la Vallée de la Matapédia et la Gaspésie, alors que les nuages devraient plus faire sentir leur présence, mais devraient se dégager au cours de la journée. La température pourrait descendre à 8 dans ces endroits.

Pour la portion nord, il faudra également être un peu plus patient pour le beau temps, où les nuages devraient encore occuper le ciel pour quelques temps. Le mercure devrait se stabiliser autour de 6 ou 7 sur l’ensemble de la journée, notamment à Baie-Comeau et à Sept-Îles.