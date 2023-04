Nouveau livre de Dr Joe Vitale: des techniques pour atteindre vos objectifs rapidement

Il y a ceux qui se fixent constamment des objectifs dans la vie et qui réussissent à les atteindre, et il y a ceux qui peinent à toucher au succès. Ce livre s’adresse au deuxième groupe, ceux qui sont remplis de bonnes intentions, qui sont motivés, qui font des efforts pour s’élever et qui sont prêts à se réjouir de leur réussite, sans y arriver pour autant ou parvenant tout juste à l’effleurer du bout des doigts. Dans son livre, l’auteur à succès Joe Vitale remet les pendules à l’heure et propose neuf techniques pour combler ses idéaux.

D’emblée, l’auteur qui s’est fait connaître avec ses best-sellers Zéro Limite, Le millionnaire éveillé et La clé du succès illimité, entre autres, propose de clarifier sa pensée en matière de succès.

Ça semble simple, mais il est important de se questionner sur ce que l’on souhaite vraiment puisque, selon notre évolution et notre croissance, nos valeurs peuvent changer.

De plus, considérons que cultiver un vague désir pour quelque chose, en y rêvassant de temps à autre, est bien différent que se retrousser les manches et prendre les moyens pour atteindre ses objectifs.

Misez sur vos points forts

Nous avons tous des talents ou des capacités qui nous viennent naturellement et des faiblesses aussi, c’est-à-dire des domaines où l’on doit déployer des efforts additionnels pour arriver à des résultats. Inutile de ramer à contresens : même avec beaucoup de travail, on fait trop souvent du surplace. Choisissez les activités qui vous seront plus faciles, une simple question de mettre ses chances de son côté. En principe, ce sont les sphères qui vous procureront du plaisir, un autre élément essentiel au succès.

L’auteur revient également sur les techniques ho’oponopono, abordées dans ses précédents livres, qui se résument par aimer, remercier et s’excuser.

À cela s’ajoutent la réécriture de son histoire, pour bien se connaître, la visualisation et les affirmations positives, tous des moyens à intégrer pour faciliter notre réussite.

L’auteur suggère également de ne pas hésiter à faire appel à un coach dans son domaine d’activités. Le mentorat a fait ses preuves. Mettez votre orgueil de côté et soyez à l’écoute de ceux qui ont réussi avant vous, là où vous avez échoué. Ils ont très certainement quelque chose à vous apprendre.

L’amour en poche

Photo fournie par Les Éditions Québec Amérique

Existe-t-il une recette pour l’amour ? Sans doute pas. N’empêche que l’auteure Léa Stréliski, qui est humoriste, soulève dans son minuscule livre, format poche, quelques idées qui peuvent aider à construire ou à poursuivre une relation amoureuse. La fameuse recette magique tant recherchée pour être heureux en amour. Ici on fait principalement allusion à l’intimité. Tant la sienne que celle de l’autre. Comme il s’agit de quelque chose que l’on tisse d’abord avec soi, il est important d’en être conscient. Autrement dit, s’aimer et se respecter est un premier pas afin de pouvoir aimer et respecter quelqu’un d’autre. Heureusement que c’est écrit, sinon on n’y aurait pas pensé.

En paix avec son corps

Photo fournie par Édito

L’auteure et psychologue clinicienne Charlotte Gamache, spécialisée en troubles de l’alimentation, propose dans son livre d’apprendre à vous aimer davantage même si votre corps est imparfait. Parmi les clés proposées, elle suggère carrément de rejeter les standards de beauté, particulièrement pour les femmes. À trop vouloir atteindre l’inatteignable, on risque de compromettre notre santé physique et psychologique. On comprend qu’à force de frustration ou d’insatisfaction par rapport à leur image corporelle, les femmes dépenseront en crème antirides, en coupe-faim, en cosmétiques, en interventions esthétiques, le tout afin de correspondre à des standards irréalistes. Il est important de prendre conscience que tout cela est conçu dans l’esprit de faire dépenser les femmes. En rejetant ces standards, on apprend à aimer la diversité corporelle, puisque les humains ne sont pas tous faits dans le même moule. Chacun a le droit d’exister, peu importe son apparence. Cela ne veut pas dire de ne pas se concentrer sur sa santé. Rappelons que l’extrême minceur n’est pas nécessairement un signe de bonne santé. L’auteure suggère de manger pour le bien-être en rejetant la mentalité des régimes, d’honorer sa faim, de faire la paix avec les aliments, de respecter son corps et de soutenir les activités physiques qui sont agréables en fonction de ses possibilités.