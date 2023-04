Mode de stars: pleins feux sur la tendance des découpes latérales osées

Voilà que les designers ne s’attardent pas uniquement sur les décolletés plongeants ou les fentes jusqu’au pelvis, ils s’amusent aussi à donner un coup de ciseau dans leurs créations pour dévoiler les hanches, le ventre ou la cage thoracique.

Cette nouvelle lubie s’avère intéressante pour faire voyager le regard, tout en révélant une nouvelle partie de l’anatomie. La résultante peut être élégante, audacieuse, athlétique, subtile ou surprenante ; qui plus est, elle sied bien à toutes les morphologies.

D’ailleurs, cette tendance a plu à quelques actrices qui ont jeté leur dévolu sur des robes du genre, dont Halle Bailey et Janelle Monae.

Dascha Polanco

Photo AFP

Les découpes dans cette robe en tricot à col roulé signée Hanifa sont particulièrement seyantes pour l’actrice Dascha Polanco devenue célèbre pour son rôle dans la série L’orange lui va si bien (Orange Is the New Black).

Halle Bailey

Photo AFP

Photo AFP

Halle Bailey a presque fait de la découpe à la hanche sa signature pour le début de 2023 alors que la chanteuse et actrice a enchaîné les tenues de tous genres avec ce point en commun. Parmi ses plus beaux looks, j’ai retenu la délicate création Cucculelli Shaheen composée de panneaux géométriques de dentelle ornés de cristaux, de perles et de paillettes noirs ; tandis que sa robe bandeau rouge de Mônot, tout aussi élégante, avait une allure plus athlétique.

Gemma Chan

Photo AFP

Le look Louis Vuitton qu’arborait Gemma Chan avait assurément une allure puisée dans l’univers du sport alors que sa robe rappelait une combinaison de plongée, des détails de Formule 1 et des couleurs saturées.

Miranda Kerr

Photo AFP

Miranda Kerr était une véritable vision de raffinement glissée dans cette création vert tendre du couturier Elie Saab accessoirisée de pièces en diamant de Chopard.

Sienna Miller

Photo AFP

La découpe de cette robe Stella McCartney est précisément située avec l’ourlet de la manche. C’est peut-être l’esprit bobo qui a plu à Sienna Miller dont le style oscille toujours dans ces eaux.

Janelle Monae

Photo AFP

Janelle Monae a elle aussi craqué pour plusieurs silhouettes avec ce détail. À l’après-soirée des Oscars, elle a enfilé une deuxième robe dévoilant ses hanches, cette fois, une création sur mesure de la griffe Area.

Charli XCX

Photo AFP

Charli XCX incarnait le style des années 1990 à la soirée Vanity Fair de par son choix de colliers ras-du-cou, typiques de la décennie, des joailliers Faberge X James Ganh et Noudar qui tranchaient avec le bustier et la maxi-jupe de la marque Wiederhoeft.

Naomi Ackie

Photo AFP

Naomi Ackie personnifiait l’esthétisme sulfureux de la maison Versace vêtue de cette robe à capuchon cloutée retenue de ceintures conférant un effet bondage.

Maddie Ziegler

Photo AFP

La jeune actrice Maddie Ziegler a opté pour une robe de la collection Dundas dont la silhouette était tout en élégance.

Le look de la semaine : Lea Michele

Photo AFP

Cette silhouette de Lea Michele est à retenir, car elle est parfaitement balancée. La matière et la couleur, un cuir brun, auraient pu tomber à plat, mais voilà que le dépouillement d’accessoire et les mains dans les poches confèrent la dose de désinvolture nécessaire pour faire de cette silhouette signée Brandon Maxwell un look réussi.