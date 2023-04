Voici 10 fictions et documentaires à voir sur vos plateformes préférées ce printemps

Les plateformes de visionnement en continu ne prennent jamais de pause et nous nourrissent durant les quatre saisons. Voici dix fictions et documentaires qui pourraient bien attirer votre attention.

Les perles

Photo fournie par Club illico

Cette série écrite par Erika Soucy et réalisée par Hervé Baillargeon pose son regard sur Stéphanie (Bianca Gervais), une mère monoparentale bienveillante qui fait tout pour préserver le bien-être de ses filles qu’elle surnomme ses perles. Sans le vouloir, à la suite d’un petit mensonge de sa grande amie pour cacher son escapade, elle sème l’inquiétude puis la grogne autour d’elle alors que tous la croient dépressive. C’est une histoire de solidarité féminine qui se déroule en Haute-Côte-Nord, région que l’on voit peu sur nos ondes.

► Dès le 11 mai sur Club illico

Lac-Mégantic – ceci n’est pas un accident

Photo fournie par Club illico

Philippe Falardeau s’intéresse depuis plusieurs années à la tragédie de Lac-Mégantic qui a coûté la vie à 47 innocents arrachés à leur communauté par un train enflammé. Dans sa quête en quatre épisodes, il fait la preuve que l’événement n’était pas un accident et qu’il pourrait malheureusement se reproduire faute de changement. À l’époque, l’accent avait été mis sur le conducteur du train, et les dirigeants de la compagnie ferroviaire s’en sont tirés sans que des mesures adéquates soient prises. Une réflexion importante qui demande action.

► Dès le 2 mai sur VRAI

El Toro

Photo fournie par ICITOU.tv

La famille Charbonneau travaille dur. Francophone, elle est propriétaire d’un casse-croûte dans un quartier de Winnipeg noyé dans la culture anglophone. Nous sommes dans les années 60, le rock’n’roll joue à la radio, la liberté sexuelle semble donner des ailes à la société. C’est à travers le regard de la plus vieille de la famille, Rosie, jeune femme de 18 ans qui cherche à s’affranchir, que nous découvrons le quotidien et les défis qui attendent cette famille. Réalisée et scénarisée par Danielle Sturk, la série met en vedette des acteurs manitobains.

► Disponible sur ICI Télé extra

Succession

Photo fournie par HBO

La famille Roy se déchire pour un empire médiatique. Au fil des saisons, chacun a joué ses cartes et tenté d’en prendre la tête. Alliances et joutes sociales sont au cœur de ce jeu de pouvoir. La tension a atteint un sommet irréversible dans cette 4e et ultime saison. D’un côté, il y a le patriarche – un homme intransigeant et dominant. De l’autre, trois de ses enfants (le 4e ne s’étant jamais intéressé aux affaires). C’est une lutte de lobbying, mais c’est avant tout une lutte personnelle pour s’affranchir après avoir été trop souvent écrasés par le paternel.

► Disponible sur Crave (un nouvel épisode est déposé chaque semaine) ou le dimanche 21 h sur HBO

Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits)

Capture d’écran tirée de crave

Créée par l’acteur Nicolas Pinson (qui tient aussi le rôle principal) et la scénariste Émilie Lemay-Perreault, cette comédie dramatique tournée à Sherbrooke aborde le sujet de la dépendance. Chuck est l’animateur vedette de l’émission matinale Bon matin, un café ? Un bon gars que tout le monde aime. Un scandale le met en une de tous les journaux à potins, l’obligeant à se réfugier dans une maison de rétablissement. S’il croit être au-dessus de tout ça, sa retraite révèle qu’il n’est pas qu’un gars de party. Jean-François Rivard et Mathieu Cyr signent la réalisation. Chantal Fontaine, Sylvain Marcel, Marilyne Castonguay, Danielle Ouimet et Yves Corbeil font partie de la distribution.

► Dès le 24 mai sur Crave

L’affaire Chantale Daigle : le documentaire

Capture d’écran tirée de Crave

Après la série Désobéir, voici maintenant le documentaire qui relate la lutte de cette jeune femme ordinaire qui a eu la force de se battre pour sa destinée et qui a changé la vie des femmes canadiennes. À 21 ans, Chantale Daigle ne se doutait pas à quel point son combat était important, ni à quel point, près de 35 ans plus tard, il l’est toujours tout autant. Ce documentaire de Gaëlle D’Ynglemare porté par Noémi Mercier donne la parole à des témoins de l’époque.

► Disponible sur Crave

Ted Lasso

Photo fournie par Apple TV

Éternel optimiste, Ted Lasso fait du bien autour de lui et transforme le destin de ceux qui l’entourent. Il a la candeur de la jeunesse, mais l’expérience de son âge. Dans cette 3e et ultime saison, il est toujours à la tête de l’équipe de soccer de Richmond sur laquelle on fonde peu d’espoir. Son protégé, Nate, entraîne dorénavant l’équipe ennemie. Mais une star vieillissante viendra leur donner un peu d’entrain au moment où le reporter Trent Cook documente les faits et gestes de l’équipe. Une série douce, qui aborde des enjeux de société avec bienveillance.

► Disponible sur Apple tv + (un nouvel épisode est déposé chaque semaine)

Queen Charlotte : A Bridgerton Story

Photo fournie par Netflix

La franchise des Chroniques des Bridgerton produite par Shonda Rhimes connaît tellement de succès qu’on en fait des dérivés. Il s’agit ici de la jeunesse de la reine Charlotte jusqu’à son ascension au pouvoir, mais par le fait même des jeunes années de Violet Bridgerton et de lady Danbury. Son mariage avec le roi George a transformé toute la haute société.

► Dès le 4 mai sur Netflix

Yellowjackets

Photo fournie par Showtime

Ce thriller américain dont Sophie Nélisse est l’une des vedettes amorce sa 2e saison. Rappelons que l’action s’articule autour d’une équipe de soccer féminin dont l’avion s’est écrasé dans une région inaccessible de l’Ontario. On les suit dans toute la dualité et la dureté de la survie et on retrouve certaines d’entre elles 25 ans plus tard, prises dans leurs secrets. La saison 2 s’amorce deux mois après la mort de l’une d’elles. Une fille qui a connu une fin atroce entre les dents de ses coéquipières. On dit d’ailleurs que cette suite sera encore plus sombre et plus troublante que le premier opus.

► Disponible sur Crave (un épisode est déposé chaque semaine)

Il était une fois... les contes pour tous

Photo fournie par Club illico

Les contes pour tous créés par le producteur Rock Demers ont touché et diverti des générations d’enfants. Certains de ces films, dont La guerre des tuques, restent des classiques. Alors qu’on déplore que nos jeunes ne s’intéressent pas à notre culture, c’était une formidable idée de Dominic James d’en reprendre les rênes. On nous propose ici une incursion dans l’univers de la série à travers les témoignages d’artistes qui en ont fait partie.

► Disponible sur VRAI