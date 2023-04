Que les vrais chanteurs se lèvent: ces émissions vous feront découvrir des voix émouvantes

Ce n’est pas parce que la plus récente édition de La Voix a pris fin qu’il faut attendre avant de goûter à nouveau à la joie de découvrir des voix émouvantes et des chansons entraînantes. Plusieurs productions musicales offrent de belles vitrines. En voici quelques-unes.

The Launch V.F.

L’originalité de cette téléréalité canadienne réside dans le fait que ce n’est pas un contrat de disques qu’espèrent décrocher les artistes, mais plutôt la chance d’enregistrer avec une vedette de la chanson, comme Bryan Adams, Bebe Rexha, Ryan Tedder, Sarah McLachlan ou encore Marie-Mai. Pas une seconde à perdre: il faut chasser la nervosité et placer sa voix dès les premières notes, même si les yeux de gens de renom sont braqués sur eux. Oubliez les artifices et concentrez-vous sur des auditions simples, sans la machine du showbiz derrière eux.

>La deuxième saison est proposée sur Crave.

Qui sait chanter?

Il n’y a rien de plus facile que de critiquer quelqu’un qui tente de pousser la note. Mais encore faut-il reconnaître quand un chanteur ou une chanteuse a un talent évident au micro. Dans ce jeu-questionnaire musical animé par Phil Roy, il est primordial de distinguer ceux qui ont une voix juste de ceux qui ne parviennent pas à livrer la marchandise. Le plus? Quatre vedettes offrent des conseils aux concurrents. Pour les téléspectateurs, chaque rendez-vous est l’occasion idéale de tester la qualité de son ouïe.

>26 épisodes sont accessibles sur Crave.

Coco tous en chœur et Moana tous en chœur

S’il y a bien une chose que les films d’animation de Disney ont en commun, c’est une trame sonore entraînante qui cadre parfaitement avec l’univers imaginé. Sans surprise, on en vient à envier les personnages qui vivent des aventures extraordinaires. Afin de goûter un peu plus à la magie du grand royaume de la souris, il est possible de mêler sa voix à celle de Coco, ce garçon de 12 ans habité par un désir de devenir guitariste, et à celle de Moana, cette adolescente exploratrice. Seul ou entre amis, c’est votre chance de briller!

>Films offerts aux abonnés de Disney+.

La note parfaite (V.O. Pitch Perfect)

L’arrivée de Beca (Anna Kendrick, en voix) et des Bellas a provoqué un raz-de-marée dans la catégorie des films qui laissent chanter leurs protagonistes. Confiantes en leurs moyens, ces jeunes femmes vives d’esprit peuvent chanter a cappella sur à peu près n’importe quoi. En mode compétition, il est pratiquement impossible de les arrêter. Elles ont le rythme dans le sang, leur énergie est contagieuse. Les nouvelles versions très réussies de succès musicaux propulsent le premier volet de la trilogie au sein des longs métrages divertissants à plusieurs égards.

>À regarder sur Club illico.

Sing On!

Tous les chanteurs amateurs n’ont pas le même talent. Ce constat est sans équivoque lorsqu’on écoute les participants de cette compétition inspirée d’une soirée karaoké entre amis. Chacun se voit imposer des paroles à interpréter et personne n’a le loisir de savoir avant qui ou après qui son propre moment survient. La beauté d’une émission comme celle-là, c’est de pouvoir se comparer pour ensuite se consoler. Car pour un diamant brut, il y a beaucoup de pierres tout sauf précieuses. Avertissement: vos oreilles pourraient saigner plus d’une fois.

>Versions anglaise et allemande à découvrir sur Netflix.