(Re)découvrir Nicolas Cage en cinq films

Les films dont il est la vedette ont rapporté 4,8 milliards $US au box-office mondial. Original, voire excentrique, le neveu de Francis Ford Coppola se transforme désormais en vampire dans «Renfield», actuellement en salle. Retour sur sa carrière, riche en étrangetés et en succès...

«Éclair de lune» (1987)

La reconnaissance officielle sous forme d’un Golden Globe du meilleur acteur lui vient de son rôle d’amoureux de Cher dans «Éclair de lune». Mais Nicolas Cage n’est pas un inconnu, loin de là. De son vrai nom Nicolas Coppola – il adopte ce pseudonyme dans les années 1980, juste après la sortie de «Ça chauffe au lycée Ridgemont» afin de ne pas être accusé de bénéficier de largesses en raison de son nom de famille –, le jeune acteur a tapé dans l’œil du public l’année précédente en donnant la réplique à Kathleen Turner dans «Peggy Sue s'est mariée» (réalisé par Francis Ford Coppola et mettant aussi en vedette... Sofia Coppola!).

«Adieu Las Vegas» (1995)

Nicolas Cage poursuit sa carrière, son Golden Globe lui valant d’être choisi pour des rôles principaux. Il se retrouve ainsi devant les caméras de David Lynch pour «Sailor et Lula» (1990) qui remportera la Palme d’or à Cannes, il donne la réplique à Sarah Jessica Parker («Lune de miel à Las Vegas»), à Shirley MacLaine («Un ange gardien pour Tess») ou encore à Charlie Sheen («Deadfall»). Puis, le cinéaste Mike Figgis lui offre d’incarner un alcoolique parti se suicider à Las Vegas et qui fait la connaissance d’une prostituée incarnée par Elizabeth Shue. Pour l’acteur, grand amateur de productions indépendantes et de jeu selon la Méthode, il s'agit du rôle rêvé... d’autant qu’il passe deux semaines à boire comme un trou pour étudier son élocution. Il se voit décerner l’Oscar du meilleur acteur, consécration suprême pour celui qui est parvenu à se faire un nom hors de celui de son oncle.

«Trésor national» (2004)

Vers quoi Nic Cage peut-il se tourner après un Oscar? Il s’essaye aux films d’action avec «Partis en 60 secondes» (2000), mais l’action et l’aventure l’appellent pour «Trésor national», long métrage de Jon Turteltaub sorti sous la bannière Disney. Le film, le plus rentable de sa filmographie avec 347,5 millions $US au box-office, donne lieu à une suite, puis à une série télévisée. Mais est-il vraiment fait pour le «mainstream»?

«Ghost Rider» (2007)

Nicolas Cage est un grand amateur de «comics» et de super héros. À preuve, son pseudonyme lui a été inspiré par Luke Cage, personnage Marvel créé par le défunt Stan Lee dont il disait, plus tôt ce mois-ci dans les pages de «Variety» qu’il était son «père surréaliste». Et, dans les années 1990, il aurait dû prêter ses traits au Superman de Tim Burton, un projet tombé aux oubliettes. Mais, à défaut, il devient Johnny Blaze, un motocycliste se transformant en Ghost Rider après avoir vendu son âme au diable. Et son interprétation prête tellement à rire qu’il obtient l’honneur douteux d’être en nomination pour un prix Razzie qui souligne la piètre qualité de son jeu.

«Un talent en or massif» (2022)

Nicolas Cage ne se décourage pas, il n’est pas le seul à avoir tourné dans un navet. Il assume pleinement – il sera même du deuxième «Ghost Rider» – et se tourne vers les productions «direct-to-video» tout en enchaînant les rôles divers... peu mémorables («Prédictions», «L'Apprenti sorcier», «Snowden»). Mais ce n’est pas grave, l’avènement des réseaux sociaux fait de lui un «meme». Il est à la fois très bon et très mauvais, sérieux et ridicule... et même sa vie privée est l’objet de commentaires, de son mariage de 107 jours à Lisa Marie Presley ou le prénom de Kal-El – le nom de Superman – choisi pour son fils avec Alice Kim. Même s’il multiplie les déclarations-chocs – n’a-t-il pas dit, il y a quelques semaines dans les pages de «Variety»: «Je n’ai pas besoin d’être dans l’univers cinématographique de Marvel, je suis Nic Cage»? –, l’homme ne se prend pas au sérieux. Dans le très amusant «Un talent en or massif», il joue, aux côtés de Pedro Pascal, une version fictive et exagérée de l’image que le public a de lui.