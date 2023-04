Salines pour les cervidés

Au cours des prochaines semaines, quand votre territoire de chasse sera accessible, vous auriez intérêt à vous y rendre pour rehausser les attraits de vos divers spots.

Depuis quelques décennies déjà, la mise en place des fameuses salines fait partie des habitudes de nombreux nemrods. Tous les adeptes ont une bonne idée des procédures à suivre et la plupart de ceux qui en confectionnent y vont habituellement avec des recettes improvisées issues d’informations récoltées à gauche et à droite, au fil des ans.

Un connaisseur

Pierre Roy, de Rougemont, est formateur pour la FédéCP depuis plus de 20 ans. En plus de donner des conférences spécialisées sur les salines, il a réalisé quelques capsules sur le sujet qui sont diffusées sur YouTube.

Celui qu’on connaît aussi sous l’appellation de L’Appel du Roy est ambassadeur pour quelques firmes dans le domaine, dont les Produits Extrêmes C.G., Pierre a bien voulu prodiguer de judicieux conseils aux lecteurs du Journal pour les aider à maximiser les effets positifs de leurs salines.

Le pourquoi

Les orignaux et les chevreuils recherchent le sel naturel, non seulement pour le sodium qu’il renferme, mais aussi pour les minéraux qu’il contient. Suivant la carence hivernale, ils souhaitent trouver des nutriments additionnels afin d’atteindre l’apport équilibré de minéraux dont ils ont besoin pour leur bien-être. En sachant que le sol québécois est généralement pauvre en matières inorganiques dures, l’ajout des salines vient combler ce manque.

Dans des conditions idéales, les femelles en santé donneront du lait riche à leurs rejetons et tout le cheptel pourra bénéficier de cette abondance. De plus, lorsqu’on est capable de garder et de concentrer des reproductrices qui seront tôt ou tard en chaleur dans un même secteur, on attire inévitablement les mâles dominants dans le voisinage.

Sachez et retenez aussi que les mâles bien panachés doivent accumuler une importante source minérale pour assurer et favoriser la croissance de leurs bois.

La différence

Le sel que la plupart des chasseurs donnent aux cervidés a été raffiné afin qu’il devienne blanc, plutôt que gris, pour les usages liés à la table. Il renferme alors beaucoup moins de minéraux.

Dans les coopératives agricoles, on retrouve des blocs de sel de tous genres. Il y en aura des rouges contenant de l’iode, des jaunes avec du soufre, des bleus avec du cobalt, des bruns avec des saveurs, etc. Plusieurs histoires laissent sous-entendre qu’à tels endroits le bleu fonctionne mieux que le rouge et qu’ailleurs c’est plutôt le jaune ou même juste le blanc.

« Idéalement, il faudrait faire analyser une carotte du sol de l’endroit où l’on chasse afin d’en connaître la composition. Ainsi, on pourrait ajouter les minéraux en fonction de l’analyse obtenue. Peu de gens sont toutefois prêts à investir dans un tel projet. Ils préfèrent y aller avec le jeu des essais-erreurs », explique M. Roy.

Quand

La fin de l’hiver est la période la plus difficile pour les cervidés. Ils veulent refaire leur réserve énergétique et une saline deviendra un endroit de prédilection pour ces derniers.

Les mois d’avril à juin sont tout indiqués pour fabriquer ou rafraîchir une saline. Son efficacité est directement liée à son environnement. On l’installera sur du bois qui absorbera rapidement une partie des sels et des minéraux. Souvenez-vous toutefois que l’absorption ne se fera pas aussi bien si le bois est gelé. Les résultats seront alors moins probants.

« En revanche, vaut mieux tard que jamais, précise Pierre Roy. J’ai déjà fait une saline à la fin octobre et la semaine suivante, j’avais des chevreuils qui venaient la visiter ».

Où

Quand on fait allusion au sel, tout comme pour les humains, on doit avoir accès à un point d’eau à proximité pour se désaltérer. Selon le territoire, il faut trouver les corridors de passages des cervidés afin de choisir l’endroit idéal tout en évitant les endroits pleinement découverts, surtout pour l’orignal, au risque qu’il opte pour des visites nocturnes.

En fonction de l’ampleur du territoire et du cheptel présent, il se peut que plus d’une saline soit requise. Dans certains cas, on peut aussi faire une saline principale de grande envergure et d’autres petites stations satellitaires non loin afin de laisser à tous et à toutes la chance d’y accéder. Il faut comprendre qu’il peut se créer une hiérarchie à une saline et que seuls les dominants des deux sexes y aient accès.

Le comment

Votre préparation doit être installée sur une souche ou un tronc creusé, voire une auge. Pour l’orignal, on doit positionner le tout un peu plus en hauteur pour lui faciliter l’accès. Enlevez autant d’écorce que possible. Ces grands mammifères aiment lécher le bois qui s’est imprégné de sel et de minéraux, mais l’enveloppe externe s’avère rude et désagréable pour eux.

La compagnie Produits Extrêmes C.G propose des préparations de qualité faciles à utiliser comme le Mix Extrêmes. Présenté dans un contenant de 6,5 kg ou de 15 kg, on peut voir les diverses couleurs, sous forme d’étages, des sels et des minéraux aromatisés à l’anis, aux pommes, aux bananes ou aux fruits. Le chasseur doit y ajouter idéalement du Coulis Extrême de la même saveur que le Mix Extrêmes. Il ne reste plus qu’à bien mélanger le tout. Cette potion épaisse durcira en moins de deux jours pour devenir solide comme du roc.

« Nul besoin d’installer des blocs de sel, car tous les attraits sont réunis dans cette mixture », précise M. Roy.

Pour l’orignal, l’addition au sol du Vasière Extrême, contenant du souffre, du sel, des minéraux et de l’urine complétera l’œuvre. Les animaux piétineront ce simulacre de vasière et répandront les diverses odeurs.

Pour en savoir plus, visitez les sites suivants : lappelduroy.com et lesproduitsextremescg.com