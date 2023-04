Salon international du livre de Québec: visite émouvante d’Amélie et Juliette Nothomb

Visiblement très émue de revenir à Québec après sept ans d’absence, Amélie Nothomb est doublement heureuse, puisqu’elle est accompagnée cette fois de sa sœur Juliette, en visite à Québec pour la toute première fois. «C’est le bonheur absolu!» s’est exclamée Amélie Nothomb en entrevue. «C’est le rêve!» a tout de suite ajouté Juliette.

Les deux sœurs Nothomb s’adorent, partagent une même passion pour la littérature, écrivent toutes les deux merveilleusement bien. Pas commun. « J’ai écrit un livre qui s’appelle Le livre des sœurs. C’était un peu une provocation: c’était mon rêve! Il n’y a rien de mieux que de faire un tour de promo avec sa sœur! » commente Amélie Nothomb, en entrevue dans sa suite à l’hôtel Hilton de Québec.

«Je découvre des aspects de ma sœur. Je crois très bien connaître Juliette, mais de la voir en entrevue... il y a des tas de choses que je découvre», ajoute-t-elle.

Au Québec, Amélie Nothomb est toujours étonnée par la bonne humeur des gens. «Tu sais, je vis à Paris. Je ne dois pas te faire un dessin. J’adore Paris... mais les gens ne sont pas de bonne humeur, sauf exception. J’arrive ici: tout le monde est de bonne humeur, tout le monde sourit, tout le monde est terriblement accueillant. C’est extraordinaire. Ça fait beaucoup de bien.»

L’écrivaine dit que la façon dont les lecteurs québécois l’accueillent est vraiment singulière. «C’est vraiment les embrassades. Chaque fois, c’est des retrouvailles avec des trémolos dans la voix. Quand je viens au Salon du livre de Québec, il y a des gens qui viennent de Montréal pour me voir. Des trucs de dingue! Et je dois dire que c’est totalement réciproque: je les retrouve avec autant de trémolos dans la voix qu’eux. Je suis très émue.»

Juliette, qui habite à Lyon, a vécu toute petite à Montréal avant la naissance d’Amélie. «Mes souvenirs sont très vagues, mais j’ai quand même quelques petits souvenirs du Mont-Royal et des Laurentides. Mes parents avaient adoré le Canada, donc ils nous ont communiqué et raconté tellement de choses que, finalement, on s’approprie les souvenirs en ayant l’impression de les avoir vécus. J’ai cet a priori positif, canadophile, depuis toujours.»

Juliette est l’aînée d’Amélie, de deux ans et demi. Écrivaine brillante, elle a publié plusieurs livres à succès, dont le dernier, Éloge du cheval (publié chez Albin Michel). Si vous partagez sa passion pour les chevaux, courez acheter son livre: ce qu’elle partage au sujet de cet animal extrêmement sensible est génial. Et invitez-la à Saint-Tite !