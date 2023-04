Sympathiques et généreux

Photo courtoisie

Laissez-moi saluer ce sympathique couple de la Beauce, Céline Giguère et Gaétan Nadeau (photo) que j’ai eu le plaisir et le privilège de côtoyer durant quelques semaines le printemps dernier en Floride. Céline et Gaétan sont l’âme de la phase 6 d’Hawaiien Garden, ce complexe d’habitations situé à Lauderdale Lakes en Floride, qui regroupe des centaines de Québécois répartis dans plusieurs phases. Bien installé depuis maintenant 26 ans dans ce havre de paix et de plaisir pour fuir l’hiver beauceron et québécois durant 6 mois, ils sont d’une gentillesse rare. Serviables, généreux, drôles, la critique est unanime : ils sont uniques. De retour en Beauce depuis peu, ils attendront que la neige disparaisse avant de retrouver leurs amis(es), tous et toutes membres du club de Beauce à Sainte-Marie. Merci Gaétan et Céline.

Bâtisseur et visionnaire

C’est aujourd’hui, de 9 h à 11 h 30 au Complexe funéraire Lépine Cloutier du 1500, boul. Wilfrid-Hamel à Québec que la famille de Roland Dubeau (photo) vous accueillera pour recevoir vos condoléances avant la liturgie et la réception qui suivront à la chapelle du Complexe. Roland Dubeau est décédé le 11 mars dernier à l’âge de 92 ans après une vie et une carrière bien remplies. Natif du quartier Saint-Sauveur à Québec, joueur des Citadelles de Québec à l’époque de Jean Béliveau (1949-1950), il a fondé Roland Dubeau et Associés, cabinet de courtage en assurance-vie. Bâtisseur et visionnaire, il a participé à sa façon à l’arrivée des Nordiques dans l’AMH et a été au cœur du développement du quartier Lebourgneuf à Québec. Président de la Société Delta, il fut à l’origine de l’arrivée de la première chaîne hôtelière appartenant à des Québécois, L’Auberge des Gouverneurs. Un grand Québécois.

La fierté beauceronne !

Permettez-moi de souhaiter à l’avance un très joyeux anniversaire de naissance à Fabien Roy, cet ancien homme politique qui a été actif au Québec dans les années 1970. Monsieur Roy, qui aura officiellement 95 ans demain dimanche, fut élu député de Beauce à l’Assemblée nationale en 1970 (photo de gauche) et a fait partie des douze premiers élus du Ralliement créditiste, une nouvelle formation politique de la scène québécoise. En 1975, il fonde le Parti national populaire et tente une alliance avec l’Union nationale, mais il se retrouve seul élu de son camp après les élections de 1976. Trois ans plus tard, il laisse son siège pour se faire élire député de Beauce à la Chambre des Communes et diriger le Parti créditiste du Canada. En 1989, il est président fondateur du Village des défricheurs de Saint-Prosper, sa ville natale. Un livre (photo de droite), ayant pour titre Député à Québec et à Ottawa, mais toujours Beauceron et paru en 2005 aux Éditions Septentrion, raconte son histoire. Bonne fête, M. Roy !

Charles Tremblay (photo), copropriétaire de l’agence de voyages Vasco Innovation sur le chemin Sainte-Foy, aura 40 ans demain. Bonne fête 24 heures à l’avance.

Anniversaires

Denis Shapovalov (photo), joueur de tennis canadien de parents d’origine russe, 24 ans... Emma Watson actrice britannique (Harry Potter), 33 ans... Noémie Yelle, comédienne québécoise, 40 ans... Hélène Bourgeois-Leclerc, comédienne et actrice québécoise, 49 ans... Samantha Fox, chanteuse britannique, 57 ans... Pierre Aubry, avec les Nordiques de 1980 à 1984, 63 ans... Francis Reddy, comédien et animateur, 64 ans... Kevin Lowe, ambassadeur chez les Oilers d’Edmonton (LNH), 64 ans... Danielle Jeffrey, membre de L’Ordre de Bonhomme, 71 ans... Josiane Balasko, actrice, réalisatrice, scénariste, romancière française, 73 ans... Claudia Cardinale, actrice italienne, 85 ans.

Disparus

Le 15 avril 2022 : Mike Bossy (photo), 65 ans, la légende des Islanders de New York (LNH) au cours de sa carrière de 10 saisons avec les Islanders, de 1977 à 1987 au cours desquelles il a totalisé 573 buts et 1126 points en 752 rencontres, remportant quatre coupes Stanley consécutives, de 1980 à 1983. Il était devenu analyste pour la chaîne TVA Sports... 2020 : Brian Dennehy, 81 ans, acteur américain (le shérif harcelant Sylvester Stallone dans Rambo)... 2017 : Allan Holdsworth, 70 ans, musicien britannique... 2011 : Vincenzo La Scola, 53 ans, ténor italien... 2008 : Robert Fortin, 52 ans, poète et directeur de collection aux Éditions de l’Hexagone... 1990 : Greta Garbo, 84 ans, célèbre actrice d’origine suédoise... 1980 : Jean-Paul Sartre, 75 ans, écrivain et philosophe.